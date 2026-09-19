Pinguine verlieren DEL-Auftakt, Fans feiern die Rückkehr

Krefeld (RS). Es war die emotionale Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Eishockeys.

Das erste DEL-Spiel der Krefeld Pinguine seit dem 3. April 2022, als man sich damals mit einem 3:2-Erfolg gegen die Adler Mannheim aus der höchsten Spielklasse verabschiedete. Ausgerechnet gegen seinen ehemaligen Klub, die Fischtown Pinguins Bremerhaven, feierte Aufstiegstrainer Thomas Popiesch seine Rückkehr ins Oberhaus an der Krefelder Bank. Erst am vergangenen Wochenende hatten die Seidenstädter die Nordseestädter im Finale eines Vorbereitungsturniers in Bremerhaven nach Verlängerung geschlagen. Personell mussten die Hausherren verletzungsbedingt auf Neuzugang Juha Jatkola im Tor verzichten, während Zengerle, Proske und Wall auf der Tribüne Platz nahmen.

Die Seidenstädter erwischten den aktiveren Start in die Partie. Bereits in der zweiten Minute erarbeitete sich Mäkitalo die erste Abschlusschance, doch sein Schuss wurde im letzten Moment geblockt. Kurz darauf folgte die erste Strafzeit gegen die Gäste, die den Krefeldern Überzahl einbrachte. Das Powerplay währte jedoch nur kurz, da Müller nach lediglich 18 Sekunden ebenfalls auf die Strafbank fahren musste. Den ersten gefährlichen Torschuss der Bremerhavener entschärfte Bick in der dritten Minute sicher gegen Abt. In der Folge entwickelte sich ein druckvolles Überzahlspiel der Hausherren mit guten Möglichkeiten, unter anderem durch CJ Suess in der siebten Minute. Gegen Mitte des ersten Abschnitts fanden die Seidenstädter jedoch nicht mehr den gewohnten Zugriff, und Bremerhaven kam besser ins Spiel. Eine Unkonzentriertheit führte in der zehnten Minute zu einer Strafe wegen zu vielen Spielern auf dem Eis für Krefeld, in deren Verlauf Bick parieren musste, um einen Treffer von Wejse zu verhindern.

Das zweite Drittel begann temporeich. In der 22. Minute setzte Santos bei einem schnell vorgetragenen Zwei-auf-Eins-Konter seinen Mitspieler Suess in Szene, dessen Direktschuss jedoch knapp über das Gehäuse strich. Im direkten Gegenzug rollte der Konter der Gäste. Bick konnte den ersten Versuch noch abwehren, gegen den Nachschuss war der Krefelder Goalie allerdings machtlos. Nur 31 Sekunden später folgte der nächste Rückschlag für Schwarz-Gelb, als Jeglič auf 0:2 für Fischtown erhöhte.

Die Krefeld Pinguine steckten keineswegs auf und belohnten sich in der 26. Spielminute mit dem ersten Treffer der neuen DEL-Saison. Percy bediente Newton, der kühlen Kopf bewahrte und Gudlevskis im Bremerhavener Tor zum 1:2-Anschlusstreffer überwand. Der Treffer setzte neue Kräfte frei und die Schwarz-Gelben drückten auf den Ausgleich. Sowohl Santos als auch erneut Newton verpassten aus aussichtsreicher Position nur knapp. Ebenfalls noch in der 26. Minute zirkelte Dybowski den Puck knapp am Toreck vorbei. Die kalte Dusche folgte auf dem Fuß: Im direkten Gegenzug machten es die Gäste effektiver, erkannten die Lücke und trafen über Bicks Schulter zum 1:3-Zwischenstand.

Im Schlussabschnitt versuchten die Gastgeber alles, um noch einmal heranzukommen. In der 43. Minute erarbeitete sich die Mannschaft von der Westparkstraße eine Doppelchance, doch Gudlevskis bewies seine Klasse und verhinderte den Anschlusstreffer. Kurz darauf scheiterten Bruch und Dybowski mit weiteren guten Gelegenheiten an der gegnerischen Defensivreihe. Die endgültige Vorentscheidung fiel in der 48. Spielminute: Santos wurde nach einem Kniecheck von den Unparteiischen mit einer Fünf-Minuten-Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe vorzeitig in die Kabine geschickt. Trotz der langen Unterzahl gehörte die größte Tormöglichkeit dieser Phase den Seidenstädtern, als Kero nach einem Entlastungsangriff knapp am langen Eck vorbeizielte.

Trotz der Niederlage zeigte die Kulisse ein feines Gespür für den leidenschaftlichen Auftritt des Aufsteigers. Die Mannschaft der Krefeld Pinguine wurde von den Rängen noch minutenlang mit lautstarken Sprechchören wie „der KEV ist wieder da“ gefeiert.

Am kommenden Spieltag treten die Krefeld Pinguine am Sonntag, den 20. September um 16:30 Uhr bei den Straubing Tigers an. Die Fischtown Pinguins Bremerhaven empfangen am selben Tag um 14:00 Uhr die Iserlohn Roosters.

Stimmen zum Spiel





Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Pinguins Bremerhaven 0:0 (0:0, 1:3, 0:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Vandane, Percy; Gildon, Mebus; Dybowski, Köhler – Santos, Newton, Kero; Müller, Mäkitalo, Suess; Bruch, Payerl, Gogulla; Schütz, Weiß, Hauf.

Trainer: Thomas Popiesch.

Pinguins Bremerhaven: Gudlevskis (Hungerecker) – Bruggisser, Hirose; Bettahar, Abt; Eminger, Byström; Rausch – Verlic, Broadhurst, Tuomie; Smith, Miele, Krämmer; Görtz, Wejse, Kechter; Boos, Friesen.

Trainer: Alexander Sulzer.

Statistik:

Tore: 0:1 (21:57) Wejse (Kechter/Abt), 0:2 (22:28) Verlic (Boos), 1:2 (25:06) Newton (Percy), 1:3 (35:20) Hirose (Miele/Smith),

Strafminuten: Krefeld 6 +5 +Spieldauer, BHV 6

Schiedsrichter: Ansons/Steingross

Zuschauer: 8.029

657 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht