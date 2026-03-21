Pinguine veranstalten Schützenfest in Landshut! Thomas Popiesch: „Es war eine sehr gute Stimmung im Stadion heute“

Krefeld. (PM Pinguine) Die Pinguine schlagen den EV Landshut mit 12:4! Tim Schütz erzielt den ersten Hattrick seiner Karriere, Santos und Suess machen jeweils fünf Punkte.

Die Partie zeichnete sich früh durch viele Strafen aus, die auch zum ersten Treffer des Spiels führten. David Elsner erzielte das erste Powerplay-Tor der Serie (8.). Doch die Antwort der Pinguine ließ nicht lange auf sich warten. C.J. Suess lief mit der Scheibe in die gegnerische Hälfte und legte quer auf seinen kongenialen Partner Daniel Bruch, der nur noch zum Ausgleich einschieben musste (11.). Nicht einmal fünf Minuten später folgte der Doppelschlag. Mark Zengerle spielte auf Alex Weiß, der die Scheibe zu Marcel Müller weiterleitete. Dieser musste aus kurzer Distanz nur noch für die 2:1-Führung hinhalten (15.). Doch auch Landshut stellte seine Comeback-Fähigkeit unter Beweis. Stieler fälschte einen Schuss von Serikow unhaltbar ab (17.). Der letzte Treffer des ersten Abschnitts gehörte aber dem KEV. Mathew Santos erzielte nach Zuspiel von Davis Vandane und Erik Buschmann das 3:2 (19.).

Wer dachte, dass das erste Drittel mit fünf Treffern viel zu bieten hatte, wurde im zweiten Abschnitt eines Besseren belehrt. Ganze sechs Tore fielen, die ersten fünf davon für die Pinguine! Nur 29 Sekunden waren gespielt, als Mick Köhler das Schützenfest im zweiten Durchgang eröffnete (29.). Nur 40 Sekunden später klingelte es dann erneut im Kasten von Langmann. Diesmal war es Philip Gogulla, der die Scheibe ins Netz beförderte (22.). Daraufhin nahm EVL-Trainer Uwe Krupp seine Auszeit, nahm Langmann vom Eis und brachte Dietl in die Partie. Doch auch der Goalie-Wechsel sollte nicht viel bewirken. Was folgte, war die Tim Schütz Show. Der 19-Jährige erzielte nicht nur auf Zuspiel von Köhler und Dybowski das erste Playoff-Tor seiner Karriere (36.), sondern schnürte auch kurz darauf nach Vorlagen von Köhler und Payerl den ersten Doppelpack seiner Karriere (38.). Das ließ Mathew Santos nicht auf sich sitzen und erzielte nicht einmal 60 Sekunden später auch seinen ersten Playoff-Doppelpack als Pinguin (39.). Kurz darauf gab Landshut nochmal ein Lebenszeichen von sich. Tor Immo traf nach Zuspiel von Gooch und Stieler zum 3:8 (39.).

Doch auch 11 Tore reichten beiden Teams scheinbar noch nicht aus. Max Newton erzielte im Schlussdrittel seinen ersten Treffer der laufenden Playoff-Saison (43.). Wenig später machte Jon Matsumoto das Ergebnis zweistellig (48.). Auch Tim Schütz hatte mit zwei Toren noch nicht genug und erzielte den Hattrick (54.). David Rundqvist setzte dann mit seinem Treffer zum 4:11 den letzten Höhepunkt aus Sicht des EVL (56.). Doch auch die Pinguine meldeten sich nochmal! C.J. Suess machte seinen ersten Treffer als Krefeld Pinguin und gleichzeitig seinen fünften Punkt des Abends (57.).

Die Pinguine gehen damit mit 2:0 in der Serie in Führung. Die nächste Partie der Serie findet dann am Sonntag in der Yayla Arena statt.

Zahlen zum Spiel

EV Landshut – Krefeld Pinguine 4:12 (2:3, 1:5, 1:4)

Tore:

1:0 (08:00) Elsner (Immo, Gooch), 1:1 (10:41) Bruch (Suess), 1:2 (14:52) Müller (Weiß, Zengerle), 2:2 (16:14) Stieler (Serikow, Immo), 2:3 (18:43) Santos (Vandane, Buschmann), 2:4 (20:29) Köhler (Dybowski, Matsumoto), 2:5 (21:09) Gogulla (Mebus, Santos), 2:6 (35:39) Schütz (Köhler, Dybowski), 2:7 (37:25) Schütz (Köhler, Payerl), 2:8 (38:11) Santos (Gogulla, Suess), 3:8 (38:42) Immo (Gooch, Stieler), 3:9 (42:55) Newton (Santos, Vandane), 3:10 (47:09) Matsumoto (Suess), 3:11 (53:31) Schütz (Suess, Matsumoto), 4:11 (55:07) Rundqvist (Has, Bergman), 4:12 (56:36) Suess (Santos, Newton)

Torschüsse: 43 – 20

Strafen: Landshut 28 – Krefeld 28

Zuschauer: 4348

Stimme zum Spiel

Thomas Popiesch „Es war eine sehr gute Stimmung im Stadion heute. Ich freue mich sehr für Tim Schütz, der heute drei Tore geschossen hat. Sonntag geht es dann weiter.“