Pinguine und Jon Matsumoto gehen getrennte Wege

Krefeld. (PM Pinguine) Der Deutsch-Kanadier wird kein neues Arbeitspapier in der Seidenstadt erhalten.

Nach drei Jahren trennen sich die Wege der Krefeld Pinguine und Jon Matsumoto. Der 39-Jährige wird für die Spielzeit 2026/27 keinen Vertrag für die PENNY DEL verhalten.

Matsumoto kam zur Saison 2023/24 aus Köln in die Seidenstadt und bestritt 154 Partien im Trikot der Pinguine. Für die Schwarz-Gelben konnte der Center 139 Punkte beisteuern und hatte in der vergangenen Spielzeit Anteil am DEL2-Meistertitel und der damit verbundenen Rückkehr in die PENNY DEL.

Die Krefeld Pinguine danken Jon Matsumoto für seinen Einsatz und wünschen ihm für seinen weiteren sportlichen und privaten Weg nur das Beste.

Source: Jon Matsumoto @ Elite Prospects