Pinguine stellen ihren neuen „Frack“ fÃ¼r 20/21 vor

Krefeld. (PM Pinguine) Endlich ist es soweit: Das Trikot 2020/21 der Krefeld Pinguine ist enthüllt!

In den vergangenen Tagen im Social Media Netz kaum zu übersehen, wurde reichlich die Neugierde über die neuste Mode der Krefeld Pinguine geweckt.

In enger Zusammenarbeit mit der Agentur Cichon+Trautmann GmbH entstand, in einer langen Phase der Designentwicklung ,ein Produkt, was es so schon lange nicht mehr gegeben hat.

Das Heimtrikot 2020/21, kurz gesagt Das Trikot, mit liebevoller Detailarbeit entwickelt und umgesetzt:

Der Schlittschuh aus dem historischen Logo, die Bekenntnis zur Stadt mit dem Schriftzug Krefeld, die Zahl 1936 mit Erinnerung an all die vergangenen Emotionen. Die Werte für die wir stehen, ein prägnantes Logo auf dem Bauch, zusammen mit Liga und starken Partnern – ein Zusammenhalt der Eishockeyfamilie.

Das Auswärtstrikot Sehnsucht nimmt Spieler und Fans gleichermaßen mit in die entfernten Eishallen und begeistert durch ein Maß an Minimalismus. Klare Linien, ein prägnantes Logo, ebenfalls die Werte für die wir stehen und gestalterische Elemente, vereint mit den starken Partnern der Krefeld Pinguine. Das Ausweichtrikot – Feinste Seide – diese Saison in weiß gehalten.

„Ziel war es vor allem ein gemeinschaftliches Trikot zu entwerfen, bei dem wir viele abholen. In Zusammenarbeit mit Legenden wie Christian Erhoff, unseren Fangruppierungen und anderen Akteuren haben wir zusammen eine Idee entwickelt, die am Ende in Perfektion umgesetzt wurde“, freut sich Tom Södler von den Krefeld Pinguinen.

Sarah Keussen, Leitung Merchandise, erklärt weiter: „Bereits die Blind Date Aktion hat gezeigt, was für ein Vertrauen die Fans uns aktuell zusprechen – und das ist nicht selbstverständlich nach den letzten Jahren ohne sportlichen Erfolg! Nun arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass unsere Großbestellungen, trotz Corona, zeitnah ankommen und bald bei den Fans sein können.“

Information: Das Trio von Das Trikot, Sehnsucht und feinste Seide ist ab sofort für einen Fan-Preis von je 79,00 € (Kinder 59,00 €) pro Trikot im Fanshop oder Onlineshop https://pinguine-shop.de/trikots zu erwerben.