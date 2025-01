Pinguine mit enttäuschendem Auftritt – Ravensburg mit starkem Auswärtsspiel

Krefeld. (RS) Die Partie zwischen den Krefeld Pinguinen und den Ravensburg Towerstars endete mit einer bitteren 0:5-Niederlage für die Hausherren.

Krefeld, als Tabellenzweiter mit 75 Punkten, traf auf den Tabellenfünften aus Ravensburg, der mit einem Spiel weniger 62 Punkte auf dem Konto hatte. Beide Teams starteten mit klaren Vorzeichen in das Duell: Während Krefeld sowohl mehr Tore erzielt als auch weniger kassiert hatte, galt es vor allem die Überzahlstärke der Gäste zu neutralisieren, die als Ligabeste in dieser Disziplin jedes vierte Powerplay in einen Treffer umwandeln.

Das erste Drittel begann temporeich, und bereits nach wenigen Sekunden hatte Matsumoto die erste Chance für Krefeld, scheiterte jedoch an Sharipov im Tor der Gäste. Auf der anderen Seite zeigte Ravensburg Effizienz: In der 5. Minute nutzte Jan Nijenhuis eine Unsicherheit im Krefelder Spielaufbau und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Matthew Santos nach einem abgefälschten Schuss von Jung auf 2:0. Krefeld hatte zwar Gelegenheiten, wie durch Weiß und Lessio, fand jedoch kein Mittel, um Sharipov zu überwinden.

Im zweiten Drittel verstärkten die Pinguine zunächst den Druck, doch es waren erneut die Towerstars, die zuschlugen. In der 32. Minute traf Mühlbauer nach einem Zuspiel von Nijenhuis zum 3:0. Ein weiteres Powerplay nutzte Ravensburg, um durch Robbie Czarnik auf 4:0 zu erhöhen. Krefelds beste Chance in diesem Abschnitt hatte David Cerny, der allerdings an Sharipov scheiterte.

Mit einem komfortablen Vorsprung im Rücken agierten die Gäste im Schlussabschnitt souverän und lauerten auf Konter. Während Krefelds Matsumoto mit einem Sololauf und Marcinew im Powerplay noch einmal gefährlich wurden, war es erneut Ravensburg, das in Unterzahl durch Santos den Schlusspunkt zum 5:0 setzte.

Die Towerstars zeigten sich in allen Bereichen überlegen, nutzten ihre Chancen effizient und profitierten von ihrer starken Defensive sowie einer überragenden Leistung von Sharipov im Tor. Krefeld musste sich trotz hoher Spielanteile und zahlreicher Möglichkeiten der Kaltschnäuzigkeit der Gäste geschlagen geben.

Am Sonntag geht es für das Team von Thomas Popiesch nach Bad Nauheim. Die Towerstars erwarten dann die Wölfe aus Freiburg.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Raabe, Vandane; Adam, Buschmann; Trinkberger, Söll – Cerny, Newton, Marcinew; Weiß, Matsumoto, Lessio; Niederberger, Kretschmann, Hops; Focks, Fischer.

Trainer: Thomas Popiesch.

Ravensburg Towerstars: Sharipov (Wiens) – Pfaffengut, Sezemsky; Mass, Jung; Ketterer, Eichinger; Korus – Czarnik, Karlsson, Santos; Mühlbauer, Latta N, Nijenhuis; Hauf, Rollinger, Sarto; Gorgenländer.

Trainer: Bohuslav Subr.

Statistik:

Tore: 0:1 (04:09) Nijenhuis (Hauf) UZ 4-5, 0:2 (07:34) Santos (Jung), 0:3 (31:43) Mühlbauer (Nijenhuis/Latta N), 0:4 (36:51) Czarnik (Latta N/Sezemsky) PP 5-4, 0:5 (54:13) Santos (Pfaffengut/Sezemsky) UZ 4-5,

Strafminuten: Krefeld 10, Ravensburg 10

Schiedsrichter: Klein/Laudan.

Zuschauer: 5.330

