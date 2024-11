Pinguine holen gegen Weiden den 9. Sieg in Serie – Thomas Popiesch: „Wissen, was wir noch zu tun haben“

Krefeld.(RS) Der Tabellenführer Krefeld Pinguine hat seine Spitzenposition in der DEL2 gefestigt. Gegen den Aufsteiger Blue Devils Weiden setzte sich das Team von Trainer...

Krefeld.(RS) Der Tabellenführer Krefeld Pinguine hat seine Spitzenposition in der DEL2 gefestigt. Gegen den Aufsteiger Blue Devils Weiden setzte sich das Team von Trainer Thomas Popiesch am Sonntagabend in der heimischen YAYLA Arena knapp mit 2:1 durch.

Die Partie begann mit einer kurzen Abtastphase, doch schnell übernahmen die Schwarz-Gelben das Kommando. Bereits in den Anfangsminuten hatte Krefeld durch Tim Schütz (3.) und Lucas Lessio (4.) erste Gelegenheiten, doch Weidens Schlussmann Marco Wölfl parierte stark. In der fünften Minute war es dann soweit: Lessio fälschte einen Schusspass von Steven Raabe unhaltbar ab und brachte die Pinguine mit 1:0 in Führung.

Die Gäste aus Weiden kamen nur selten gefährlich vor das Krefelder Tor. Eine ihrer wenigen Chancen vergab David Elsner in der achten Minute knapp. Besser machte es Raabe, der in der 15. Minute mit einem sehenswerten Rückhandschuss auf 2:0 erhöhte. Trotz einer unübersichtlichen Situation vor Krefelds Torhüter Felix Bick blieb Weiden bis zur ersten Pause ohne Torerfolg.

Der zweite Spielabschnitt war geprägt von wenig Tempo und wenigen Höhepunkten. Die größte Chance für Krefeld hatte Maximilian Hops, der in der 38. Minute mit einem Rückhandschuss die Latte traf. Auf der Gegenseite scheiterte Elsner am Pfosten. Auch ein Überzahlspiel der Pinguine brachte keine zwingenden Aktionen, sodass es torlos in die letzte Pause ging.

Im Schlussdrittel zog sich der Tabellenführer zunehmend zurück und verwaltete die Führung. Spannung kam erst auf, als Weidens Trainer Sebastian Buchwieser kurz vor Schluss seinen Torhüter vom Eis nahm. Mit einem zusätzlichen Feldspieler gelang Elsner in der 58. Minute der verdiente Anschlusstreffer zum 2:1. Doch trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim knappen Sieg für die Pinguine.

Mit diesem Erfolg baut Krefeld seine Serie auf neun Siege in Folge aus und bleibt an der Tabellenspitze, während Aufsteiger Weiden nach einer engagierten Leistung ohne Punkte die Heimreise antreten musste.

Für die Pinguine geht es am Freitag, 29.11. mit einem Heimspiel gegen die Eisbären Regensburg weiter, bevor die Pinguine am ersten Adventsonntag in Kaufbeuren antreten.

Die Blue Devils erwarten am Freitag Landshut und reisen am Sonntag nach Crimmitschau.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Blue Devils Weiden 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll; Konze – Lessio, Newton, Marcinew; Weiß, Matsumoto, Cerny; Niederberger, Fischer, Schütz; Kuhnekath, Kretschmann, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

Blue Devils Weiden: Wölfl (Noack) – Kolb, Bohac; Muck, Länger; Ribnitzky, Müller; Serikow – Samanski, Vantuch, Gläser; Elsner, Rubes, Ward; Vogt, Voit, Bruch; Pul, Filin, Schlenker.

Trainer: Sebastian Buchwieser.

Statistik:

Tore: 1:0 (03:32) Lessio (Raabe/Newton), 2:0 (14:58) Raabe (Vandane/Niederberger), 2:1 (57:46) Elsner (Samanski/Rubes) 6-5,

Strafminuten: Krefeld 2, Weiden 4

Schiedsrichter: Brill/Lehmann.

Zuschauer: 5.017

