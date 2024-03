Pinguine holen den ersten Sieg in der Serie gegen Crimmitschau

Krefeld.(RS) Nach der erneuten Niederlage der Pinguine in Crimmitschau stand heute das vierte Spiel der Serie an. Eine weitere Niederlage durften sich die Spieler...

Krefeld.(RS) Nach der erneuten Niederlage der Pinguine in Crimmitschau stand heute das vierte Spiel der Serie an.

Eine weitere Niederlage durften sich die Spieler in Schwarz-Gelb nicht mehr erlauben, denn diese wäre gleichbedeutend mit dem Ausscheiden aus den diesjährigen Playoffs. Bei den Westsachsen fehlte Max Balinson. Bei den Pinguinen rutschte Cerny für Söll ins Line-Up.

Schnell ergaben sich im Spiel erste Torchancen. Kanninen setze eine abgefälschte Scheibe knapp neben das Tor (2.). Auf der Gegenseite zielte Pinguin Jerome Flaake am langen Eck vorbei (5.). In der 10. Minute war Josh MacDonald alleine durch und konnte von Walsh nur regelwidrig gestoppt werden. Den fälligen Penalty verwandelte er sicher zum 1-0 (11.).

In der 13. Minute ließ Shilin die Scheibe fallen, konnte sie aber gerade noch vor dem einschussbereiten Niederberger sichern. Ein sauber zu Ende gespielter Angriff führte zum Ausgleich für die Eispiraten. Kanninen legte von der Außenbahn vors Tor, wo der mitgelaufene Verteidiger Felix Thomas bereit stand, doch ein Pinguine Schläger kam ihm zuvor. Die Scheibe prallte unglücklich ins eigene Tor. 1-1 nach 14 Minuten.

Im Mittelabschnitt starteten die Seidenstädter in Unterzahl, konnten sich aber schadlos halten. Das Spiel wurde zerfahrener und saubere Kombinationen waren deutlich seltener. In der 36. Minute scheiterte Thomas Reichel aussichtsreich an KEV Goalie Felix Bick. Der Kapitän der Gäste konnte einen gefährlichen Angriff der Krefelder nur durch ein Foulspiel unterbinden und wanderte dafür 42 Sekunden vor Drittelende auf die Strafbank. Bereits 17 Sekunden später durfte er wieder zurück aufs Eis. Die Pinguine spielten es einfach. Marcinew schickte Alex Weiß auf die Reise und der Pinguine Kapitän fuhr von der halblinken Seite auf Shilin zu und legte dann quer auf MacDonald, der mühelos ins leere Tor schießen konnte. Die Pinguine gingen somit mit einer 2-1 Führung ins letzte Drittel.

Alex Weiß, der Kapitän der Pinguine, machte sich in der 44. Minute auf zu einer tollen Einzelaktion. Er umkurvte mit der Scheibe das Gehäuse von Oleg Shilin, spielte einen Doppelpass mit Marcinew und schloss zum 3-1 ab. Crimmitschau nahm Shilin früh zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, doch die Krefelder verteidigten es gut und ermöglichten den Gästen kein kontrolliertes Passspiel und holten sich letztlich den ersten Sieg in dieser Serie.

Am Freitag geht es in Crimmitschau weiter.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Stand der Viertelfinalserie:

Krefeld Pinguine – Eispiraten Crimmitschau 1:3

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) –Buschmann, Ehrhoff; Gotz, Leitner; Trinkberger, Riefers; Junemann – Weiß, Marcinew, MacDonald; Niederberger, Fischer, Flaake; Kuhnekath, Matsumoto, Ruuttu; Niedenz, Wagner, Cerny.

Trainer: Greg Poss.

Eispiraten Crimmitschau: Shilin (Schneider) – Olleff, Scalzo; Thomas, Sturm; Walsh, Schmidt – Saponari, Lindberg, Smith; Feser, Kanninen, Verbeek; Zikmund, Reichel, Rudart; Kälble, Känya, Böttcher.

Trainer: Jussi Tuores.

Statistik:

Tore: 1:0 (10:44) MacDonald PS, 1:1 (13:45) Thomas (Kanninen/Verbeek), 2:1 (39:35) MacDonald (Weiß/Marcinew) PP5-4, 3:1 (43:24) Weiß (Marcinew/MacDonald)

Strafminuten: Krefeld 6, Crimmitschau 6

Schiedsrichter: Hoppe/Engelmann.

Zuschauer: 6.532

