Pinguine drehen 0-2 RÃ¼ckstand und siegen im Spitzenspiel

Krefeld.(RS) Die Krefeld Pinguine und die Ravensburg Towerstars lieferten sich am Sonntagabend in der Yayla Arena ein packendes Duell. Beide Mannschaften hatten ihr Freitagsspiel...

Krefeld.(RS) Die Krefeld Pinguine und die Ravensburg Towerstars lieferten sich am Sonntagabend in der Yayla Arena ein packendes Duell.

Beide Mannschaften hatten ihr Freitagsspiel erfolgreich bestritten – Krefeld gewann 5:2 gegen Bad Nauheim, Ravensburg setzte sich 3:2 gegen Freiburg durch. Mit Spannung erwartet wurde das direkte Duell der beiden Topscorer der Liga: Max Newton (Krefeld) und Matthew Santos (Ravensburg), die ihre Teams bisher erfolgreich anführten.

Ravensburg legte einen Blitzstart hin und traf bereits nach 42 Sekunden zum 0:1. Korus verwandelte eine Vorlage von Sezemsky zum Führungstreffer. Die Pinguine reagierten umgehend: Schon in der zweiten Minute kam Maxi Adam zum Nachschuss, doch Ravensburgs Torhüter Sharipov rettete spektakulär mit dem Schläger auf der Torlinie.

Im weiteren Verlauf blieb Ravensburg über Konter gefährlich, während Krefeld immer wieder an der stabilen Defensive der Gäste scheiterte. In der 18. Minute prüfte Alex Weiß Sharipov erneut, doch sein Schuss war zu zentral, um den Ausgleich zu erzielen.

Zu Beginn des zweiten Drittels starteten die Pinguine mit einem kurzen Überzahlspiel, konnten es jedoch nicht in einen Treffer umwandeln.

In der 23. Minute hatten die Towerstars dann in Überzahl die Gelegenheit, ihre Führung auszubauen. Sie setzten immer wieder Sezemsky und Czarnik in Szene, aber Krefelds Torwart Felix Bick parierte zwei gefährliche Schüsse in kurzer Folge und hielt sein Team im Spiel. Auch gegen Fabian Dietz (37. Minute) war Bick zur Stelle und vereitelte sowohl den ersten Versuch als auch den Nachschuss.

Krefeld drängte weiter auf den Ausgleich, agierte jedoch oft zu kompliziert, um die Defensive der Ravensburger entscheidend zu überwinden.

Stattdessen bauten die Towerstars ihre Führung zu Beginn des Schlussdrittels in der 42. Minute aus. Lukas Mühlbauer traf nach Vorarbeit von Santos zum 0:2.

Die Pinguine setzten jetzt alles auf eine Karte und wurden belohnt: In Überzahl gelang Max Newton der Anschlusstreffer (46.), als er den Puck geschickt über Sharipovs Fanghand hob. Kurz darauf hatte Fabian Dietz eine weitere Chance, verfehlte jedoch das Tor. In der 49. Minute fiel schließlich der Ausgleich: Nach Zuspiel von Marcinew und Newton traf Steven Raabe mit einem präzisen Schuss ins obere Toreck zum 2:2.

Doch die Freude der Gastgeber währte nur kurz. Im fünften Überzahlspiel der Towerstars brachte Sezemsky sein Team in der 54. Minute erneut in Führung, als er den Puck durch den Verkehr vor dem Tor hindurch zum 2:3 ins Netz schoss.

Die Pinguine kämpften weiter und erreichten den erneuten Ausgleich in der 59. Minute: Lucas Lessio setzte sich auf der rechten Seite bis zur Grundlinie durch und legte mustergültig für Alex Weiß auf, der zum 3:3 verwandelte. Nur 16 Sekunden später gingen die Krefelder dann erstmals in Führung: Matsumoto gewann das Anspiel, Weiß schnappte sich den Puck und erzielte mit seinem zweiten Treffer das 4:3.

Ravensburgs Trainer Bohuslav Subr zeigte sich nach dem Spiel sichtlich unzufrieden mit der Reaktion seiner Spieler in dieser Phase.

Den Schlusspunkt setzte erneut Max Newton, der nach einem Pass von Marcinew ins leere Tor zum 5:3-Endstand traf. Damit endete das Aufeinandertreffen der beiden Topscorer unentschieden, während die Pinguine einen hart erkämpften Heimsieg feierten.

Am Freitag geht es für das Team von der Westparkstraße nach Dresden zu den Eislöwen. Das nächste Heimspiel der Pinguine findet am Sonntagabend gegen die Kassel Huskies statt. Die Towerstars erwarten am Freitag die Füchse aus der Lausitz.

Trainerstimmen zum Spiel









Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Ravensburg Towerstars 5:3 (0:1, 0:0, 5:2)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Schulte) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll – Lessio, Newton, Marcinew; Weiß, Matsumoto, Cerny; Niederberger, Fischer, Schütz; Kuhnekath, Kretschmann, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

Ravensburg Towerstars: Sharipov (Wiens) – Mass, Eichinger; Korus, Sezemsky; Ketterer, Jung – Dietz, Payerl, Latta N; Czarnik, Karlsson, Santos; Mühlbauer, Hadraschek, Sarto; Hauf, Rollinger, Latta L.

Trainer: Bohuslav Subr.

Statistik:

Tore: 0:1 (00:42) Korus (Sezemsky), 0:2 (42:56) Mühlbauer (Santos), 1:2 (45:36) Newton (Vandane/Lessio) PP5-4, 2:2 (48:31) Raabe (Marcinew), 2:3 (51:07) Sezemsky (Karlsson/Santos) PP5-4, 3:3 (58:07) Weiss (Lessio/Raabe), 4:3 (58:23) Weiss (Matsumoto), 5:3 (59:23) Newton (Marcinew) EN

Strafminuten: Krefeld 10, Ravensburg 10

Schiedsrichter: Klein/Todam.

Zuschauer: 5.519

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV