Pinguine bestrafen jeden Fehler der stark dezimierten EisbÃ¤ren

Krefeld.(RS) Die Krefeld Pinguine haben am Freitagabend ihre eindrucksvolle Siegesserie fortgesetzt und mit einem deutlichen 8:1-Erfolg über die Eisbären Regensburg den zehnten Sieg in Folge gefeiert.

Damit stellte das Team von Trainer Thomas Popiesch den Klubrekord aus dem Jahr 2012 ein.

Die Partie begann mit viel Druck der Hausherren, die direkt in der ersten Minute durch Davis Vandane die erste große Chance hatten. Doch es waren die Gäste aus Regensburg, die in der sechsten Minute überraschend in Führung gingen. Nach einem Abpraller vor dem Krefelder Tor war Yuma Grimm zur Stelle und brachte die Eisbären mit 1:0 in Front.

Krefeld ließ sich von diesem Rückschlag nicht beeindrucken und drängte weiter auf den Ausgleich. Ein starkes Überzahlspiel der Gastgeber führte in der elften Minute zum 1:1 durch Max Newton. Nur vier Minuten später nutzte Matt Marcinew eine weitere Powerplay-Situation und drehte die Partie mit einem Direktschuss zum 2:1.

Im zweiten Drittel dominierten die Pinguine das Geschehen komplett. Philipp Kuhnekath erhöhte in der 24. Minute mit einem Schuss über die Fanghand des Regensburger Torhüters Jonas Neffin auf 3:1. Nur 26 Sekunden später war Lucas Lessio zur Stelle und traf aus kurzer Distanz zum 4:1. Noch während die Eisbären eine Strafzeit absaßen, fälschte David Cerny einen Schuss von Vandane unhaltbar zum 5:1 ab.

Auch im Schlussabschnitt zeigten die Krefelder keine Gnade. Mike Fischer belohnte sich und die hart arbeitende dritte Reihe mit seinem ersten Saisontreffer zum 6:1. Maxi Adam legte in der 51. Minute das 7:1 nach, bevor David Cerny mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 54. Minute den Endstand von 8:1 herstellte. Die Eisbären kämpften zwar bis zum Schluss, konnten aber nichts Zählbares mehr verbuchen.

Die Pinguine präsentierten sich erneut als eingespielte Einheit und zeigten, dass sie trotz der deutlichen Führung in keinem Moment an Intensität einbüßten. Regensburg hingegen musste sich mit einer dezimierten Mannschaft und einem neuen Trainer an der Bande geschlagen geben.

Mit diesem Erfolg untermauert Krefeld seine Position als Tabellenführer in der DEL2. Regensburg bleibt nach der klaren Niederlage im unteren Tabellendrittel und hat in den kommenden Spielen einiges aufzuarbeiten.

Für die Pinguine geht es am Sonntag in Kaufbeuren weiter.

Die Eisbären erwarten die Lausitzer Füchse.

Endergebnis:

Krefeld Pinguine – Eisbären Regensburg 8:1 (2:1, 3:0, 3:0)

Aufstellungen:

Krefeld Pinguine: Bick (Bittner) – Raabe, Vandane; Adam, Riefers; Buschmann, Söll; Konze – Lessio, Newton, Marcinew; Weiß, Matsumoto, Cerny; Niederberger, Fischer, Schütz; Kuhnekath, Kretschmann, Hops.

Trainer: Thomas Popiesch.

Eisbären Regensburg: Neffin (Laurikainen) – Weber, Tippmann; Demetz, Giles; Köttstorfer, Mayr; Kose F – Preto, Trivino, Gajovsky; Moser, Kose T, Liss; Divis, Grimm, Ontl; Angaran, Schmidt.

Trainer: Peter Flache.

Statistik:

Tore: 0:1 (05:30) Grimm (Divis/Ontl), 1:1 (10:58) Newton (Vandane/Lessio) PP5-4, 2:1 (14:31) Marcinew (Cerny/Newton) PP5-4, 3:1 (23:25) Kuhnekath (Vandane), 4:1 (23:51) Lessio (Marcinew/Newton), 5:1 (34:12) Cerny (Vandane/Marcinew), 6:1 (41:55) Fischer (Niederberger/Schütz), 7:1 (50:12) Adam (Riefers/Matsumoto), 8:1 (53:11) Cerny (Weiss/Adam),

Strafminuten: Krefeld 8, Regensburg 12

Schiedsrichter: Engelmann/Hoppe.

Zuschauer: 5.594

