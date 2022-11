Pinguine behalten nach wildem Schlagabtausch in Landshut die Oberhand

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine konnten sich in einem offen geführten Auswärtsspiel mit 6:3 in Landshut durchsetzen. Zach Magwood zieht durch zwei Tore...

Krefeld. (PM Pinguine) Die Krefeld Pinguine konnten sich in einem offen geführten Auswärtsspiel mit 6:3 in Landshut durchsetzen.

Zach Magwood zieht durch zwei Tore und eine Vorlage mit Marcel Müller in der internen Scorer-Liste gleich.

Die Pinguine zeigten wie bereits zuletzt erneut ein starkes Auftaktdrittel. Das erste Tor des Abends fiel für die Pinguine trotzdem aus einer eher unverhofften Situation heraus. Nach einer Strafe durch Leon Niederberger nutzten Zach Magwood und Kael Mouillierat in der 10. Minute eine Fehleinschätzung des Landshuter Schlussmanns Nico Pertuch aus. Der Schlussmann zögerte, die Scheibe zu spielen und ermöglichte so dem Treffer Mouillierats.

Im zweiten Drittel nahm das Spiel an Härte und Zerfahrenheit zu. Neben 16 Strafminuten zwischen beiden Mannschaften gab es jedoch auch drei Tore in unter drei Minuten. Brett Cameron glich das Spiel in der 27. Minute aus, Magwood stellte den alten Vorsprung durch ein Überzahltor in der 29. Minute auf Zuspiel Marcel Müllers und Maximilian Sölls wieder her, ehe Markus Eberhardt nur 18 Sekunden später erneut das Spiel nach einem abgefangenen Pass ausgleichen konnte.

Das Spiel drohte den Pinguinen spätestens in der 47. Minute aus den Händen zu gleiten. Brett Cameron brachte die Hausherren durch eine starke Einzelaktion gegen die gesamte Pinguine-Verteidigung inklusive Sergey Belov in Führung. Die Pinguine bewiesen daraufhin jedoch Moral und konnten das Spiel drei Minuten später in der 50. Minute durch Dennis Miller ausgleichen. Wiederum drei Minuten verstrichen, bis Philip Riefers sich ebenfalls als Torschütze eintragen durfte, als er einen Schussversuch Sölls von der blauen Linie abfälschen konnte.

Den Sieg besiegelten die Pinguine in der Schlussminute mit zwei Treffern ins leere Tor. Magwood und Mike Fischer setzten mit dem 5:3 und 6:3 aus Sicht der Pinguine die Schlusspunkte in einem unterhaltsamen Spiel.

Zahlen zum Spiel

EVL – KEV 3:6 (0:1;2:1;1:4)

Tore: 0:1 (09:36) Kael Mouillierat (Zach Magwood), 1:1 (26:42) Brett Cameron (Tyson McLellan, Markus Eberhardt), 1:2 (28:29)(PP) Zach Magwood (Marcel Müller, Maximilian Söll), 2:2 (28:47) Markus Eberhardt, 3:2 (46:43) Brett Cameron (Jakob Mayenschein, Markus Eberhardt), 3:3 (49:02) Dennis Miller (Leon Niederberger), 3:4 (53:01) Philip Riefers (Maximilian Söll), 3:5 (59:16)(EN) Zach Magwood (Nikonor Dobryskin), 3:6 (59:57)(EN) Mike Fischer (Dennis Miller)

Zuschauer: 2764

Schüsse: 26:22

Strafen: 14:10

Stimmen

Peter Draisaitl „Es war ein harter Monat bisher für die Mannschaft, da wir sehr viel auswärts gespielt haben. Wir haben aber fast das Optimale aus den letzten vier Spielen herausgeholt und dafür spreche ich der Mannschaft ein großes Lob aus. Zum Spiel heute kann ich wieder feststellen, dass wir ein solides erstes Drittel gespielt haben. Das Zweite entsprach dann nicht mehr ganz unseren Vorstellungen. Wir haben zu viele Turnover verursacht und damit den Landshutern geholfen und Spiel zu kommen. Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht und dann war es auch keine große Überraschung, dass sie dann auch in Führung gingen nach dem Spielverlauf. Im letzten Drittel haben wir wieder Plays gemacht, um das Spiel am Ende doch noch zu gewinnen. Unter dem Strich war es über 60 Minuten gesehen ein ausgeglichenes und gutes Eishockeyspiel von beiden Seiten. Wir können froh über die gesammelten Punkte der letzten Wochen sein.“

David Trinkberger „Das Homecoming war natürlich sehr emotional für mich. Wichtig ist aber, dass wir mit einem Sieg nach Hause fahren. Im Großen und Ganzen haben wir in einem abwechslungsreichen Spiel die Ruhe bewahrt und konnten nach dem Rückstand im letzten Drittel den Ausgleich markieren, das Spiel zu unseren Gunsten drehen und verdiente drei Punkte einfahren. Jetzt ist es gut, nach vielen langen Roadtrips wieder daheim vor den Fans zu spielen und auf weitere drei Punkte zu gehen.“