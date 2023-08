Pinguin Leon Niederberger: „Sind deutlich dynamischer als letztes Jahr“ – LÃ¶wen Frankfurt siegen 5-1 in Krefeld

Artikel anhören Krefeld.(RS / PM Pinguine) Nach einer guten Woche Eistraining stand für das Team von Boris Blank das erste Testspiel auf dem Programm....

Krefeld.(RS / PM Pinguine) Nach einer guten Woche Eistraining stand für das Team von Boris Blank das erste Testspiel auf dem Programm.

In der Rheinlandhalle war das DEL-Team der Löwen Frankfurt der Gegner.

Die Gäste aus der hessischen Landeshauptstadt waren über weite Strecken das deutlich bessere Team und kamen durch Treffer von Nehring, Kunyk und Brace zu einem 3-0 Vorsprung im ersten Abschnitt.

Bereits nach 14 Sekunden im Mittelabschnitt erhöhte Rowney auf 4-0, bevor die Pinguine durch Riefers ihren Ehrentreffer erzielen konnte. Bokk erhöhte noch im zweiten Drittel auf 5-1.

Im Schlussabschnitt schalteten die Löwen einen Gang zurück und ermöglichten den Pinguinen dieses Drittel mit 0-0 zu beenden.

Bereits am kommenden Wochenende steigt zum ersten Mal der Seidenstadt Cup im Rahmen des Vorbereitungsprogramm der Krefeld Pinguine.

Am Freitag treffen die Schwarz-Gelben auf die Düsseldorfer EG und am Sonntag auf Bremerhaven oder Bratislava.

Zahlen zum Spiel

KEV – FRA 1:5 (0:3, 1:2, 0:0)

Tore: 0:1 (4:28) Nehring (Matushkin, Bokk), 0:2 (6:56) Kunyk (Alanov, Brace), 0:3 (16:42) Brace (Kunyk, Vogt), 0:4 (20:14) Rowney (Cramarossa), 1:4 (27:24) Riefers (Matsumoto), 1:5 (36:16) Bokk (Rowney, Matushkin)

Zuschauer: 3188

Stimmen

Alexander Weiß: Auch, wenn das Ergebnis natürlich nicht das ist, das wir uns vorgestellt haben, aber wir haben nun eine Menge Videomaterial, das wir studieren können. Wir können die ganze Woche die Gegentore analysieren, im Training daran arbeiten und am Freitag neu starten.

Leon Niederberger: Wir hatten heute auch gute Phasen und hatten teilweise das Momentum. Wir hätten mehr Chancen und Tore herausspielen können. Da denke ich auch an meine Gelegenheiten. Da dürfen wir aber nicht zu viel reininterpretieren. Frankfurt ist eine starke Mannschaft und wird auch in der DEL eine wichtige Rolle spielen. Was ich aus dem Spiel rausnehme ist, dass wir deutlich dynamischer als letztes Jahr sind.

Felix Bick: Wir haben gut gekämpft und eine Menge Videomaterial gesammelt, dass wir in der Woche analysieren können. Die Zeit bis Freitag wollen wir nutzen, um dann gegen Düsseldorf besser dazustehen.

