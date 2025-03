PIKES EHC Oberthurgau 1965 steigt in die MyHockey League auf

Zürich. (PM SIHF) Um weiterhin zwölf Mannschaften in der kommenden Saison 2025/2026 der MyHockey League (MHL) zu haben hat das Koordinationsgremium gemäss Art. 90 des Spielbetriebsreglements NAFS einstimmig beschlossen, dass eine Mannschaft aus der 1. Liga in die dritthöchste Schweizer Eishockeyliga aufsteigen darf.

Der Aufstieg des EHC Arosa und das Ausbleiben eines Absteigers aus der Sky Swiss League führen dazu, dass für die Saison 2025/2026 eine zusätzliche Mannschaft in der MyHockey League benötigt wird. Die Liga, die seit 2017 mit zwölf Teams besteht, muss also ihre Teilnehmerzahl sichern.

Am vergangenen Donnerstag, 13. März 2025, hat das Koordinationsgremium NAFS deshalb entschieden, den PIKES EHC Oberthurgau 1965 als Aufsteiger zu akzeptieren, obwohl sportliche Kriterien nicht erfüllt wurden.

Von den 23 Teams in der 1. Liga haben 17 fristgerecht auf einen Aufstieg verzichtet. Die restlichen sechs Mannschaften waren aufstiegsberechtigt, drei von ihnen spielten allerdings in der Abstiegsrunde. Die anderen drei Teams, namentlich der HC Université Neuchâtel, der PIKES EHC Oberthurgau 1965 sowie die Argovia Stars schieden im Viertelfinale aus.

Laut Artikel 73 des Spielbetriebsreglements gibt es in diesem Fall keine Mannschaft, die regulär aufstiegsberechtigt ist, weshalb das geplante Playout-Final der MHL abgesagt wurde. Jedoch sieht Artikel 90 des Reglements vor, dass das Koordinationsgremium in einem solchen Fall aufstiegswillige Teams anfragen kann, ob sie an einem Aufstieg interessiert sind. Neuchâtel sowie die Argovia Stars verzichteten auf den Aufstieg, während der PIKES EHC Oberthurgau 1965 das Angebot annahm.

Im Hinblick auf die Stabilität der Liga wurde sodann die finanzielle Lage des PIKES EHC Oberthurgau 1965 überprüft und als solide bestätigt. Aus diesem Grund wurde der Aufstieg des PIKES EHC Oberthurgau 1965 beschlossen, um die Struktur der MyHockey League aufrechtzuerhalten und die Liga weiterhin mit zwölf Teams zu betreiben.

Aufgrund der bereits verabschiedeten und geplanten Reduktion der 1. Liga auf 20 Teams hat dieser Aufstieg keine negativen Auswirkungen auf die 1. Liga und verursacht keinen Rochadeeffekt in den unteren Ligen.

