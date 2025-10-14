Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Düsseldorfer EG Physisch stark, robust, schnell und torgefährlich: Kevin Marx Norén erhält Saisonvertrag bei der DEG
Düsseldorfer EGTransfermarkt GER

Physisch stark, robust, schnell und torgefährlich: Kevin Marx Norén erhält Saisonvertrag bei der DEG

14. Oktober 20251 Mins read129
Share
Kevin Marx Noren - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Kevin Marx Norén nun bis zum Ende der Saison 2025/26 fest verpflichtet.

Bislang besaß der Stürmer lediglich einen Tryout-Vertrag für wenige Wochen. Der 23-jährige Stürmer hat sowohl die deutsche als auch die schwedische Staatsbürgerschaft. Am vergangenen Sonntag waren ihm beim 6:4-Erfolg gegen die Eispiraten Crimmitschau im siebten Einsatz seine ersten beiden Treffer für die DEG in der DEL2 gelungen.

Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Kevin Marx Norén hat uns in den bisherigen Spielen mit seinen Qualitäten überzeugt. Er ist physisch stark, robust und schnell und hat unserer Offensive wichtige Impulse gegeben. Außerdem ist er auch vor dem Tor gefährlich. Da war es nur folgerichtig, seinen Vertrag zu verlängern.“

Marx Norén (Doppel-Nachname) wurde am 15. Juli 2002 im schwedischen Knivsta geboren, ist heute 1,88 m groß und 92 kg schwer. Er kommt aus der NCAA an den Rhein. Das ist die größte und bekannteste Organisation für College-Sport in den USA. Dort ist der Rechtsschütze zuletzt für RIT (Rochester Institut of Technology) aufgelaufen. Er wird bei der DEG weiterhin die Nummer 14 tragen.

Der DEG fehlen am heutigen Dienstag gegen die Towerstars Ravensburg (19:30 Uhr) weiterhin Kristian Blumenschein und Max Balinson (beide Unterkörperverletzung), Leon Niederberger (Oberkörperverletzung) und Colin Smith (private Gründe).

Seine Karriere in Zahlen

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

232
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Neuer Headcoach für Schweden

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Starbulls RosenheimTransfermarkt GER

Starbulls Rosenheim statten Joel Keussen mit Vertrag bis zum Saisonende aus

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach einem erfolgreichen Tryout bleibt Verteidiger Joel Keussen den...

By14. Oktober 2025
! +Düsseldorfer EGEispiraten Crimmitschau

DEL2: Düsseldorfer EG liefert sich einen engen Kampf mit den Eispiraten Crimmitschau – Special-Teams entscheidend

Düsseldorf. (MR) Nach der deutlichen Niederlage der DEG von Freitag im Straßenbahnderby...

By13. Oktober 2025
Bietigheim SteelersTransfermarkt GER

Bietigheim Steelers reagieren auf Verletzungspech und verpflichten ehemaligen Stürmer der Straubing Tigers

Bietigheim. (PM Steelers.de) Die Bietigheim Steelers reagieren auf die aktuelle Verletzungssituation und...

By12. Oktober 2025
EHC FreiburgTransfermarkt GER

Matej Pekar verlässt die Wölfe Freiburg! Deutscher Spieler soll den EHC nun verstärken

Freiburg. (PM EHC) Der EHC Freiburg und Stürmer Matej Pekar haben sich...

By12. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten