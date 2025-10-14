Physisch stark, robust, schnell und torgefährlich: Kevin Marx Norén erhält Saisonvertrag bei der DEG

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG hat Kevin Marx Norén nun bis zum Ende der Saison 2025/26 fest verpflichtet.

Bislang besaß der Stürmer lediglich einen Tryout-Vertrag für wenige Wochen. Der 23-jährige Stürmer hat sowohl die deutsche als auch die schwedische Staatsbürgerschaft. Am vergangenen Sonntag waren ihm beim 6:4-Erfolg gegen die Eispiraten Crimmitschau im siebten Einsatz seine ersten beiden Treffer für die DEG in der DEL2 gelungen.

Geschäftsführer Andreas Niederberger: „Kevin Marx Norén hat uns in den bisherigen Spielen mit seinen Qualitäten überzeugt. Er ist physisch stark, robust und schnell und hat unserer Offensive wichtige Impulse gegeben. Außerdem ist er auch vor dem Tor gefährlich. Da war es nur folgerichtig, seinen Vertrag zu verlängern.“

Marx Norén (Doppel-Nachname) wurde am 15. Juli 2002 im schwedischen Knivsta geboren, ist heute 1,88 m groß und 92 kg schwer. Er kommt aus der NCAA an den Rhein. Das ist die größte und bekannteste Organisation für College-Sport in den USA. Dort ist der Rechtsschütze zuletzt für RIT (Rochester Institut of Technology) aufgelaufen. Er wird bei der DEG weiterhin die Nummer 14 tragen.

Der DEG fehlen am heutigen Dienstag gegen die Towerstars Ravensburg (19:30 Uhr) weiterhin Kristian Blumenschein und Max Balinson (beide Unterkörperverletzung), Leon Niederberger (Oberkörperverletzung) und Colin Smith (private Gründe).

Seine Karriere in Zahlen

