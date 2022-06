Phoenix startet in der NRW-Landesliga â€“ Neuer StÃ¼rmer fÃ¼r die GEG

Grefrath. (PM GEG) Am vergangenen Samstag trafen sich sich die Eishockey-Vereine NRWs zur Ligentagung in Dortmund um die Rahmenbedingungen für die kommende Saison 2022/23...

Die Grefrather EG hat wie bereits in der Vorsaison für die NRW-Landesliga gemeldet. Dort werden aller Voraussicht nach 8 bis 9 Teams an den Start gehen. Geplant ist eine Einfachrunde mit anschließenden Play-Offs.

Die endgültige Ligeneinteilung und der genaue Spielmodus werden jedoch erst nach Meldeschluss und einem weiteren Treffen der Vereine am 15. Juli bekannt gegeben werden.

Bereits seit Mitte Mai bittet GEG-Trainer Joschua Schmitz sein Team zweimal wöchentlich zum Sommertraining. Unter anderem wird regelmäßig bei einem Functional Coach in Krefeld trainiert um dort gezielt Kraft und Athletik aufzubauen. „Die Jungs ziehen bislang wunderbar mit. Die Stimmung ist gut und auch die Trainingsbeteiligung stimmt für mich“ so der junge Coach.

Mit Angreifer Laurenz von Colson können die Blau-Gelben einen ersten Neuzugang präsentieren. Der 20-Jährige kommt vom Krefelder DNL-Team zurück an die Niers, wo er bis 2017/18 in den Grefrather Nachwuchsteams für reichlich Torgefahr sorgte und über die Düsseldorfer EG schließlich beim Krefelder Nachwuchs landete.

„Laurenz hat eine gute Eishockeyausbildung genossen. Er ist ein innovativer Spieler-Typ und wird viel Power und Dynamik in unser Spiel bringen. Das merkt man ihm auch bereits im Training an, wo er eine gute Rolle einnimmt“ so Joschua Schmitz über seinen Neuzugang. „Laurenz hat zudem eine hohe Spielintelligenz und passt als torgefährlicher Rechtsschütze hervorragend in unser System. Ich stehe mit ihm schon eine ganze Weile im Kontakt und bin mir sicher, dass er uns sofort weiterhelfen kann“.

Auch Laurenz von Colson freut sich auf die neue Herausforderung und seine erste Station im Senioren-Eishockey: „Ich freue mich natürlich sehr nach fünf Jahren wieder zurück nach Grefrath zu kommen und in der 1. Mannschaft spielen zu dürfen. Ich möchte für das Team von möglichst großem Nutzen sein und meinen Teil dazu beitragen, den Phoenix sportlich wieder ein gutes Stück voran zu bringen“.

Nachdem in einigen Wochen der Spielmodus endgültig feststeht, sollen nach und nach weitere Personalien bekannt gegeben werden. Neben einigen punktuellen Veränderungen wird jedoch ein Großteil des Kaders bestehen bleiben.