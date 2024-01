Phoenix: Leon Jessler vor Wechsel in die Oberliga – Als Ersatz kommt Mathis Kaiser aus Ratingen

Grefrath. (PM GEG) Bei der Grefrather EG kommt es kurzfristig auf der wichtigen Torhüterposition zu einer Veränderung. Leon Jessler wird die Blau-Gelben in Richtung...

Leon Jessler wird die Blau-Gelben in Richtung Oberliga verlassen und seine Torhüter-Laufbahn künftig im Profi-Bereich fortsetzen. Die frei gewordene Stelle im Tor wird ebenso umgehend neu besetzt. Der 20-jährige Mathis Kaiser wechselt von den Ratinger Ice Aliens aus der Regionalliga an die Niers.

Wenn Eishockeyspieler gute Leistungen erbringen, bleibt dies in der Regel auch in den Amateur-Spielklassen nicht unentdeckt. So hat sich GEG-Schlussmann Leon Jessler als mit Abstand stärkster Goalie der Landesliga längst auch in den Fokus höherklassiger Clubs gespielt. Dass es schwer werden würde, den talentierten 20-Jährigen auf Dauer an der Niers zu halten, zeichnete sich schon früh in der Saison ab. Dass bereits jetzt in der laufenden Saison ein Wechsel unmittelbar bevorsteht, kam für die Verantwortlichen bei der GEG jedoch schon ein wenig überraschend.

„Leon hat die Möglichkeit, sich zeitnah einem Oberligisten anzuschließen und damit im Profi-Bereich Eishockey zu spielen. Dies hat er mir kürzlich im persönlichen Gespräch mitgeteilt“, erklärt GEG-Trainer Joschua Schmitz. „Für Leon ist das natürlich eine großartige Sache und eine Riesenchance“.

Was für den jungen Keeper die Chance auf den nächsten Karriereschritt ist, ist für die Blau-Gelben ohne Zweifel ein herber Verlust und zugleich eine Herausforderung, zumal mit den Playoffs die heiße Phase der Saison unmittelbar bevorsteht. Keine Frage, dass der Grefrather Coach weiter gerne auf die Dienste seines bewährten Schnappers zurückgreifen würde, zumal dieser großen Anteil am bisherigen erfolgreichen Saisonverlauf hat.

„Wir haben intensiv mit Leon gesprochen. Er würde die Chance gerne nutzen und hat sich diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Natürlich wäre es nicht fair, ihm dann Steine in den Weg zu legen, so haben wir seinem Wechselwunsch schweren Herzens zugestimmt. Wir danken Leon sehr für seine starken Leistungen im Phoenix-Trikot und wünschen ihm für seinen nächsten Karriereschritt alles erdenklich Gute. Er hat ihn sich absolut verdient“, so Joschua Schmitz.

Leon Jessler selbst richtet folgende Worte an die Fans: „Liebe Fans des Grefrath Phoenix, ich möchte mich auf diesem Wege herzlich für Eure Unterstützung bedanken. Mir ist die Entscheidung nicht leicht gefallen, allerdings möchte ich den Schritt in den Profi-Bereich wagen. Es war für mich eine sehr schöne Zeit in Grefrath, die ich nie vergessen werde, sowohl die Mannschaft als auch Euch Fans. Ich wünsche Euch allen ganz viel Erfolg für die restliche Saison und die Zukunft. Vielleicht sieht man sich ja wieder. Vielen Dank für alles, Eure #31.“

Der Wechsel in die dritthöchste Spielklasse steht somit unmittelbar bevor. Selbst, dass Leon Jessler am Freitagabend zumindest noch das letzte Hauptrunden-Spiel gegen Bergkamen bestreiten wird, ist nicht sicher. Sicher ist hingegen, dass mit Mathis Kaiser bereits ein talentierter Neuzugang für die nun frei werdende Torhüter-Position gefunden wurde. Der 20-jährige gebürtige Stuttgarter wechselte nach den Nachwuchsstationen beim Stuttgarter EC und dem EV Füssen 2020 zum DNL-Team des Krefelder EV und stand auch einige Male im Aufgebot der Krefelder Oberliga-Mannschaft. in Krefeld wechselte er sich bis 2023 im Tor unter anderem mit Leon Jessler ab, ehe er zu Beginn dieser Spielzeit zu den von Frank Gentges trainierten Ratinger Ice Aliens in die Regionalliga wechselte. Da der ehrgeizige Keeper dort jedoch als Backup hinter den beiden Routiniers Christoph Oster und Lukas Schaffrathnur selten zum Zuge kam, entschied er sich nun für einen Wechsel nach Grefrath. „Ich möchte spielen und in Grefrath zeigen, was ich drauf habe“.

Joschua Schmitz ist froh, mit Mathis Kaiser einen starken Ersatz für Leon Jessler gefunden zu haben: „Mathis ist ein starker Goalie, welcher viel Talent und enormen Ehrgeiz mitbringt. Natürlich fehlt ihm noch ein wenig die Spielpraxis. Als Torhüter musst du unbedingt spielen, um dich weiter zu entwickeln. Bei uns wird er die Einsätze bekommen, die er sich erhofft“.

Ob der Neuzugang mit der Nummer 35 bereits am Freitagabend (20:00 Uhr) gegen Bergkamen auflaufen wird, entscheidet sich erst kurzfristig. In jedem Fall ist man sich bei den Blau-Gelben sicher, mit Mathis Kaiser stark für die Playoffs gerüstet zu sein.