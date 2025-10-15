Phoenix fiebert Saisonstart entgegen â€“ Doppel-Heimspiel und Derby zum Auftakt

Grefrath. (PM GEG) Die Vorfreude rund um den Grefrather EisSport & EventPark ist riesig: Am kommenden Wochenende startet auch der Grefrath Phoenix in die neue Eishockey-Spielzeit 2025/26.

Und das gleich mit einem echten Highlight â€“ zwei Heimspielen in Folge. Am Freitagabend (17. Oktober, 20:00 Uhr) gastieren die Grizzlys Bergkamen an der Grefrather StadionstraÃŸe, bevor es am Sonntag (19. Oktober, 19:30 Uhr) zum stimmungsvollen Niederrhein-Derby gegen die Black Tigers Moers kommt.

Der Saisonauftakt kÃ¶nnte spannender kaum sein. Mit Bergkamen und Moers erwarten die Blau-Gelben gleich zwei direkte Konkurrenten um die begehrten Playoff-PlÃ¤tze. Beide Teams haben ihre Ambitionen bereits zum Start eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Die Grizzlys, die im Vorjahr als Aufsteiger bis ins Halbfinale vordrangen, feierten zuletzt nach einem 0:3-RÃ¼ckstand noch einen 6:5-Erfolg gegen Wiehl. Das Team aus Westfalen setzt auch in dieser Saison auf KontinuitÃ¤t und punktuelle VerstÃ¤rkung â€“ unter anderem durch den tschechischen Angreifer Jakub Vesley und den Letten Davis Deinats, die fÃ¼r reichlich Offensivkraft sorgen sollen.

Auch die Black Tigers Moers reisen mit RÃ¼ckenwind an. Zwar unterlag das Team zum Auftakt dem Topfavoriten Eisadler Dortmund mit 1:5, hinterlieÃŸ dabei aber einen kÃ¤mpferisch starken Eindruck. Zudem konnten die Moerser ihre LeistungstrÃ¤ger halten und sich gezielt verstÃ¤rken â€“ unter anderem mit Ex-DEL-Goalie Patrick Klein und Leon Taraschewski, der vom amtierenden Meister Ratingen kam.

Dass die Derbys zwischen Grefrath und Moers immer zu den emotionalsten HÃ¶hepunkten der Saison zÃ¤hlen, ist lÃ¤ngst Tradition. Jahr fÃ¼r Jahr sorgen beide Fanlager fÃ¼r GÃ¤nsehaut-Stimmung in der Eissporthalle, wenn auf dem Eis um jeden Zentimeter gekÃ¤mpft wird. Bei aller RivalitÃ¤t auf dem Eis und auf den RÃ¤ngen natÃ¼rlich immer mit dem nÃ¶tigen gegenseitigen Respekt.

WÃ¤hrend der Phoenix in der Vorsaison mit 4:0 in Moers triumphierte, entfÃ¼hrten die Black Tigers beim RÃ¼ckspiel vor gut 1000 Zuschauern mit einem Last-Second-Sieg die Punkte aus Grefrath â€“ beste Voraussetzungen also fÃ¼r ein spannendes Wiedersehen.

GEG-Trainer Christian Tebbe blickt dem Doppel-Heimspiel-Wochenende mit Vorfreude entgegen:

â€žWir freuen uns darauf, dass es endlich wieder losgeht. Die Vorbereitung konnten wir mit einem Sieg gegen Neuss positiv abschlieÃŸen und gehen mit einem guten GefÃ¼hl ins Wochenende. Mit Bergkamen und Moers kommen zwei sehr physisch spielende Teams nach Grefrath â€“ da mÃ¼ssen wir dagegenhalten und versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Das Ziel ist klar: mit mÃ¶glichst vielen Punkten in die Saison starten â€“ am besten mit sechs.â€œ

FÃ¼r die Fans gibt es zum Auftakt gleich mehrere Highlights: Sowohl gegen Bergkamen als auch im Derby gegen Moers gilt das Motto â€žPay what you want! – Fairp(l)ayâ€œ bei freier Platzwahl. AuÃŸerdem dÃ¼rfen sich die Zuschauer in den Drittelpausen auf das beliebte Puckwerfen und beim Derby auf einen â€žÃœberraschungsgastâ€œ freuen.

Alles ist also angerichtet fÃ¼r einen prickelnden Start in die neue Saison â€“ mit Spannung, Emotionen und hoffentlich den ersten Punkten fÃ¼r den Phoenix.

Das Wochenende im Ãœberblick:

FR. 17.10., 20:00 – Uhr Grefrath Phoenix vs. Grizzlys Bergkamen

SO. 19.10., 19:30 Uhr – Grefrath Phoenix vs. Black Tigers Moers

