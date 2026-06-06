Phoenix-DNA pur: Maximilian Parschill bleibt der Grefrather EG treu

Grefrath. (PM GEG) Die Kaderplanungen der Grefrather EG für die kommende Regionalliga-Saison nehmen weiter Gestalt an.

Mit Maximilian Parschill kann der Phoenix auch künftig auf einen Spieler bauen, der den Verein wie kaum ein anderer verkörpert. Der 27-jährige Angreifer hat seinen Verbleib bei den Blau-Gelben zugesagt und wird auch in der kommenden Spielzeit das Grefrather Trikot tragen.

Parschill gehört längst zu den prägenden Gesichtern des Vereins. Seit mehr als zwei Jahrzehnten schnürt der gebürtige Kempener ausschließlich für Grefrath die Schlittschuhe und hat sich vom Nachwuchsspieler zu einer festen Größe im Regionalliga-Kader entwickelt. Sein Debüt in der ersten Mannschaft feierte er in der Saison 2015/16. Seitdem ist der robuste Stürmer aus dem Grefrather Angriffsspiel kaum wegzudenken.

Lediglich eine schwere Verletzung zwang ihn dazu, die Saison 2024/25 komplett auszusetzen. Doch wer glaubte, Parschill würde dadurch ausgebremst, wurde eines Besseren belehrt. Mit großem Ehrgeiz kämpfte sich der Angreifer zurück und knüpfte nahtlos an seine Leistungen der Vorjahre an.

Mit einer Körpergröße von 1,92 Metern und 93 Kilogramm bringt Parschill genau die körperliche Präsenz mit, die in engen und umkämpften Spielen gefragt ist. Dabei beschränkt sich sein Einfluss keineswegs auf die Physis. In mittlerweile 164 Einsätzen für die erste Mannschaft sammelte er 105 Scorerpunkte durch 46 Tore und 59 Vorlagen – Zahlen, die seine Bedeutung für das Team eindrucksvoll unterstreichen.

Auch Trainer Christian Tebbe zeigt sich entsprechend erfreut über die Vertragsverlängerung: „Dass Max verlängert hat, ist ein absoluter Glücksgriff für uns. Er ist ebenfalls ein Grefrather Jung, der letzte Saison wieder bewiesen hat, weshalb er so wichtig für uns ist. Nachdem Max die Saison 2024/25 verletzungsbedingt pausieren musste, hat er sich auf und neben dem Eis fantastisch zurückgekämpft. Max ist auch physisch enorm wichtig für unser Spiel und bringt die gewisse Härte mit. Er geht dorthin, wo es wehtut und ist auch taktisch ein top ausgebildeter Spieler.“

Für Parschill selbst stand die Entscheidung früh fest. Die enge Verbundenheit zum Verein und das besondere Umfeld rund um den Phoenix gaben letztlich den Ausschlag: „Ich bin sehr glücklich, weiterhin Teil der Phoenix-Family bleiben zu dürfen. Das familiäre Umfeld im Team sowie die starke Unterstützung unserer Fans auf den Rängen sprachen klar für eine Verlängerung. Umso mehr freue ich mich, eine weitere Saison alles in Blau-Gelb geben zu dürfen.“

Mit der Verlängerung von Maximilian Parschill sichert sich die Grefrather EG nicht nur einen wichtigen Leistungsträger, sondern auch einen Spieler, der den Verein auf und neben dem Eis repräsentiert. Das Kader-Puzzle für die neue Regionalliga-Saison wächst damit Stück für Stück weiter – und schon bald sollen die nächsten Teile hinzugefügt werden.