„Da geht ein Traum in Erfüllung“ – Phillip Sinn wechselt von Red Bull München in die NHL

München. (PM Red Bulls) Phillip Sinn geht den größtmöglichen Karriereschritt: Der 22-Jährige wechselt zur kommenden Saison 2026/27 vom EHC Red Bull München in die National Hockey League nach Nordamerika.

Der Verteidiger hat ein Angebot eines NHL-Clubs angenommen und wird die Red Bulls in diesem Sommer nach einem Jahr verlassen. In der zurückliegenden Spielzeit absolvierte Sinn in der Hauptrunde und den Playoffs insgesamt 46 DEL-Spiele für Red Bull München.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „Da geht ein Traum in Erfüllung und wir sind stolz, Phillip auf dem Weg zu diesem Traum über die Red Bull Eishockey Akademie, Red Bull Salzburg und Red Bull München begleitet und gefördert zu haben. Wir wünschen Phillip auf seinem Weg nur das Allerbeste.“

Phillip Sinn: „Dieser Traum, der sich für mich jetzt ermöglicht, wäre ohne die jahrelange Unterstützung der Red Bull Eishockey Organisation nicht in Erfüllung gegangen. Ich bin unendlich dankbar für jeden Einzelnen, der mir bis hierhin geholfen hat. Ein Riesendank und großer Respekt gelten natürlich auch allen Fans und ihrem unermüdlichen Support in den letzten Jahren – sowohl in München als auch in Salzburg.”

Bereits vor seinem Wechsel zum EHC Red Bull München im Sommer 2025 war der 22-Jährige Teil der Organisation. Von 2018 bis 2023 durchlief Sinn verschiedene Stationen in der Red Bull Eishockey Akademie. In der Folge stand der Verteidiger in zwei Spielzeiten für den EC Red Bull Salzburg 94-mal in der ICE Hockey League als Profi auf dem Eis. Zudem kam Sinn zwölfmal für die Österreicher in der Champions League zum Einsatz.

Weitere internationale Erfahrung sammelte der deutsche Nationalspieler in zehn Spielen für das DEB-Team. Zuletzt feierte der Verteidiger sein Weltmeisterschafts-Debüt in der Schweiz, wo er fünfmal im Aufgebot Deutschlands stand.