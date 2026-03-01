Phillip Sinn: „Auch solche Spiele können lehrreich sein“ – Red Bull München unterliegt den Kölner Haien im Topduell

München. (PM Red Bulls) Der EHC Red Bull München musste sich den Kölner Haien im Topspiel des 47. Spieltags der PENNY DEL-Saison 2025/26 mit 0:1 (0:0|0:1|0:0) geschlagen geben.

Die Mannschaft von Trainer Oliver David blieb damit zum ersten Mal in dieser DEL-Saison ohne eigenen Treffer. Der SAP Garden war mit 10.796 Zuschauern erneut ausverkauft.

Spielverlauf

Bei den Red Bulls kehrte Adam Brooks nach überstandener Verletzung zurück ins Line-up. Im Tor begann Mathias Niederberger. Der Nationalkeeper war in der dritten Minute direkt gegen Robin van Calster gefordert. Auf der anderen Seite setzten Yasin Ehliz und Phillip Sinn die ersten offensiven Akzente, doch beide Male stand das Gestänge dem Treffer im Weg (6.). Kurz darauf ein Schreckmoment: Verteidiger Maximilian Daubner wurde nach einem unglücklichen Zusammenprall im Gesicht getroffen und musste das Eis verlassen. In der Folge wurde der 28-Jährige sicherheitshalber zur Abklärung einer möglichen Verletzung ins Krankenhaus gebracht. Nach dem ereignisreichen Auftakt übernahmen beide Abwehrreihen die Kontrolle. Chancen gab es dennoch – darunter ein weiterer Münchner Lattentreffer von Konrad Abeltshauser (15.). Wenig später machte Köln in Überzahl Druck, doch Niederberger war nicht zu bezwingen. Auch Janne Juvonen blieb in einem wilden ersten Drittel ohne Gegentor. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Auch im Mittelabschnitt bestimmten die Defensivreihen das Geschehen. Beide Teams machten den Raum vor dem eigenen Tor eng und ließen kaum gefährliche Abschlüsse zu. Statt eines Chancenfestivals sahen die Fans spektakuläre Rettungsaktionen – wie von Abeltshauser, der nach einem Querpass in höchster Not mit dem Schläger rettete. Kurz darauf fiel dann der erste Treffer: Haie-Stürmer Gregor MacLeod fälschte in der 35. Minute einen Schuss von der blauen Linie unhaltbar zum 0:1 ab. Die Red Bulls reagierten umgehend und erhöhten den Druck – doch beim Pfostentreffer von Tobias Rieder kurz vor der zweiten Pause fehlten erneut nur Zentimeter zum Ausgleich.

Im Schlussabschnitt war München zunächst defensiv gefordert. Bis zur ersten guten Ausgleichschance durch Gabriel Fontaine dauerte es knapp acht Minuten. Mit zunehmender Spielzeit erhöhten die Red Bulls die Intensität. In der Schlussphase setzte der viermalige deutsche Meister alles auf eine Karte, machte in doppelter Überzahl mit Extra-Angreifer Druck – doch spätestens bei Juvonen war Endstation. So blieb es beim 0:1 aus Münchner Sicht und bei der ersten Niederlage im dritten Spiel nach der Olympiapause.

Phillip Sinn: „Es war ein Spiel mit Playoff-Charakter gegen eine Kölner Topmannschaft. Wieder war es ein defensiv geprägtes Duell, das wir am Ende knapp verloren haben, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben. Auch solche Spiele können lehrreich sein.“

Tor: 0:1 | 34:59 | Gregor MacLeod

Zuschauer: 10.796