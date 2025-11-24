Philippe Maillet zu den Lakers

Rapperswil. (PM Lakers) Die SCRJ Lakers verpflichten mit Philippe Maillet einen zusÃ¤tzlichen Import-Spieler. Der kanadische StÃ¼rmer erhÃ¤lt einen Vertrag bis Ende Saison.

Mit Lawrence Pilut, Nicklas Jensen und Julius Honka fallen aktuell gleich drei AuslÃ¤nder verletzungsbedingt aus, Die Lakers konnten deshalb in den vergangenen Spielen oft nur mit vier Imports antreten. Dazu ist mit Yannick-Lennart Albrecht ein Center wegen einer Verletzung ebenfalls fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit nicht einsatzfÃ¤hig. Deshalb hat sich die sportliche Leitung entschieden, mit Philippe Maillet einen zusÃ¤tzlichen AuslÃ¤nder zu verpflichten.

Der Frankokanadier war in seiner Jugend ein zuverlÃ¤ssiger Skorer in der renommierten kanadischen Juniorenliga QMJHL. Danach spielte er 4 Jahre fÃ¼r die UniversitÃ¤t von New Brunswick, an welcher er das Studium zum Betriebswirtschafter abschloss. Nach seiner College-Karriere lief Maillet 4 Jahre in der AHL auf (159 Punkte in 212 Spielen) und kam 2020/21 auch zu zwei EinsÃ¤tzen fÃ¼r die Washington Capitals in der NHL. Ab 2021 spielte er zwei Jahre fÃ¼r Metallurg Magnitogorsk in der KHL, stiess in seinem ersten Jahr mit dem Verein bis in den Playoff-Final vor und wurde KHL-Playoff-Topskorer mit 21 Punkten in 23 Spielen. Nach zwei erfolgreichen Saisons in Russland kehrte Maillet 2023 als Free Agent nach Nordamerika zurÃ¼ck und unterzeichnete einen Einjahresvertrag mit den Montreal Canadiens, kam aber in der Folge ausschliesslich beim Farmteam Laval Rockets in der AHL zum Einsatz, wo er in 67 Spielen mit 21 Toren und 53 Punkten Topskorer seines Teams war.



2024 wechselte Philippe Maillet zu AmbrÃ¬-Piotta. Bei den Leventinern skorte der 33-jÃ¤hrige Kanadier in 43 Spielen 38 Punkte (15 Tore, 23 Assists). Nach Abschluss der Saison 2024/25 kehrte Philippe Maillet nach Kanada zurÃ¼ck und hielt sich in seiner Heimat Montreal fit. Nun hat der 1.78 Meter grosse Center und LinksschÃ¼tze beim SCRJ einen Vertrag bis Ende Saison unterzeichnet. Â«Ich bin Ã¼berzeugt, dass uns Philippe in unserer Situation helfen kann. Er hat ein ausgezeichnetes SpielverstÃ¤ndnis, hat in diversen Ligen seine SkorerqualitÃ¤ten gezeigt und hat bewiesen, dass er auch in unserer Liga ein Faktor sein kannÂ», sagt Sportchef Claudio Cadonau zum neuen Import der Lakers. Sobald alle behÃ¶rdlichen FormalitÃ¤ten erledigt sind, wird Maillet in die Schweiz reisen und nach Absolvierung sÃ¤mtlicher medizinischen Tests frÃ¼hestens am Wochenende zum Einsatz kommen.

