Philipp Wieland verlÃ¤ngert beim ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC Lechbruck freut sich, die Verlängerung von Philipp Wieland bekannt zu geben!

Der 25-jährige Torhüter bleibt den Flößern auch in der kommenden Saison erhalten und wird weiterhin mit der Nummer 40 auflaufen.

Philipp Wieland durchlief die Nachwuchsabteilung des EC Peiting und sammelte später in der DNL beim ESV Kaufbeuren wertvolle Erfahrung. Seine ersten Einsätze im Seniorenbereich absolvierte er für den EC Peiting in der Oberliga, bevor er in der Bayernliga bei der EA Schongau spielte. Zur Saison 2024/25 wechselte er zum ERC Lechbruck und geht mit voller Motivation in die neue Spielzeit.

„Ich fühle mich beim ERC sehr wohl und freue mich, weiterhin Teil dieser Mannschaft zu sein. Die Rahmenbedingungen passen perfekt zu meiner beruflichen Situation und ich möchte nächste Saison mit unserem Team wieder angreifen!“, so Wieland zur Verlängerung.

Manfred Sitter: „Philipp benötigte anfangs etwas Zeit, um sich an seine neue berufliche und sportliche Situation zu gewöhnen. Dann zeigte er was in ihm steckt, welches Potenzial er hat und lieferte starke Leistungen ab. Er ist ein wichtiger Baustein für unser Team 2025/26.“

Der ERC Lechbruck setzt mit dieser Verlängerung auf Kontinuität und freut sich, mit Philipp Wieland einen ehrgeizigen und entwicklungsfähigen Goalie in seinen Reihen zu halten.

