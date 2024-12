Philipp Wachter trÃ¤gt ab sofort das Trikot des EV Landshut

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat sich rechtzeitig vor Beginn der vielleicht hektischsten Phase der DEL2-Saison noch einmal verstärkt und sich die Dienste...

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat sich rechtzeitig vor Beginn der vielleicht hektischsten Phase der DEL2-Saison noch einmal verstärkt und sich die Dienste von Philipp Wachter gesichert.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchener unterschrieb beim EVL einen Vertrag bis Saisonende und wird bereits am Freitag (19.30 Uhr) im Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen sein Debüt für die Rot-Weißen geben.

Der Zwei-Wege-Spieler, der flexibel in der Verteidigung und im Angriff einsetzbar ist, blickt auf die Erfahrung von 252 DEL2-Spielen für den SC Riessersee, den EC Bad Nauheim und den EHC Freiburg zurück. Am Donnerstag wirkte der 29-Jährige zum ersten Mal im Training der Rot-Weißen mit und hinterließ dank seiner knallharten Spielweise gleich einmal bleibenden Eindruck. Bei einer Körpergröße von 1,85 Metern bringt er 95 Kilogramm auf die Waage.

„Ich freue mich riesig darauf, jetzt für den EVL auflaufen zu dürfen. Das ist eine riesige Chance für mich, in einer Mannschaft zu spielen, die so hohe Ziele hat. Die Liebe zum Sport und die Leidenschaft zum Gewinnen will ich jeden Tag aufs Eis bringen“, sagt Wachter, der in dieser Saison bereits für die Lindau Islanders in der Oberliga spielte. Sein Vertrag am Bodensee wurde inzwischen aufgelöst.

„Ich stand mit Philipp schon lange in Kontakt und bin froh, dass wir ihn jetzt verpflichten konnten. Er ist mit seiner Flexibilität genau der Spieler, den wir jetzt brauchen und geht dahin, wo es wehtut“, erklärt EVL-Trainer Heiko Vogler. Der EVL reagiert mit dieser Verpflichtung auch auf die verletzungsbedingten Ausfälle von John Rogl und Jakob Mayenschein. Beide werden erst im neuen Jahr wieder zur Mannschaft stoßen.

