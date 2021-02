Philipp Preto ist DEL2-FÃ¶rderspieler des Monats Januar

Neuss. (PM DEL2) Durchschnittlich fast 18 Minuten im Januar Eiszeit pro Partie, viele Wechsel auf dem Eis und derzeit die beste Plus-Minus-Statistik im Team...

Neuss. (PM DEL2) Durchschnittlich fast 18 Minuten im Januar Eiszeit pro Partie, viele Wechsel auf dem Eis und derzeit die beste Plus-Minus-Statistik im Team – die Rede ist nicht von einem erfahrenen DEL2-Spieler, sondern von U21-Förderspieler Philipp Preto, der bei den Heilbronner Falken spielt.

Seit Wochen liefert der 19-Jährige konstant gute Leistungen und im Januar konnte er diese noch einmal steigern. Somit setzte sich Preto bei der Wahl zum Förderspieler des Monats Januar gegen starke Konkurrenz durch.

Der 1,87 Meter große Preto durchlief alle Nachwuchsteams der Jungadler Mannheim, konnte zwei Meisterschaften mit der DNL-Mannschaft feiern und war mit 29 Scorerpunkten (9 Tore / 20 Vorlagen) drittbester Verteidiger der gesamten DNL in der abgelaufenen Saison 2019/2020.

In der laufenden Spielzeit sollte der 19-Jährige erste Erfahrungen im Profi-Bereich sammeln und unterschrieb bei den Heilbronner Falken einen U21-Fördervertrag für zwei Jahre. Auch wenn er zuvor im Nachwuchs-Bereich spielte, so zeigte der gebürtige Speyerer, dass er in der DEL2 mithalten kann und wurde zu einem festen Bestandteil der Falken-Defensive.

Der Verteidiger sammelte im Januar durchschnittlich fast 18 Minuten Eiszeit pro Spiel. Der junge Abwehrspieler steuerte zudem zwei Assists bei und sein Plus-Minus-Wert lag im Januar bei plus sieben. Zudem blockte er deutlich mehr Schüsse, als in den Monaten zuvor. In der Gesamtbilanz der Plus-Minus-Statistik der Heilbronner Falken ist er derzeit der beste Falken-Spieler.

Marius Riedel, DEL2-Verantwortlicher für Talent- und Standortentwicklung: „Philipp ist nach Julius Karrer bereits der zweite Verteidiger der Förderspieler des Monats wird. Er zeigt seit Saisonbeginn sehr konstante Leistungen und wird mit viel Eiszeit dafür belohnt. Philipp ist ein weiteres Beispiel dafür, dass man auch jungen Spielern wichtige Rollen in der Defensive geben kann.“

Corey Mapes, Kapitän der Heilbronner Falken: „Phil ist ein großes Talent und spielt diese Saison richtig stark. Er ist läuferisch sehr gut und agiert für sein Alter schon extrem abgeklärt. Außerhalb des Eises ist er ein guter Junge, der auch mal für einen Spaß oder lockeren Spruch zu haben ist. Wenn er so weitermacht, wird er auf jeden Fall seinen Weg gehen.“

In der Saison 2020/2021 wurde die Rubrik „Förderspieler des Monats“ eingeführt. Für diese Auszeichnung konnte mit der DFD Direktwerbung Fullservice Dialog GmbH ein starker Partner hinzugewonnen werden, der für diese Spielzeit die U21-Förderspieler-Wahl und Auszeichnung unterstützt. In die Wertung fließen unter anderem Statistiken wie Eiszeiten, Scorerpunkte und auch die Leistung während einer Saison mit ein. Am Ende der Saison wird der „Förderspieler des Jahres“ geehrt. Im Monat November setzte sich Luca Tosto von den Tölzer Löwen durch. Förderspieler des Monats Dezember wurde Julius Karrer von den Bayreuth Tigers.