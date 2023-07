Philipp Pinter übernimmt U20 Nationalteam beim ÖEHV

Wien. (PM ÖEHV) Als Assistant Coach gehörte Philipp Pinter in den vergangenen Jahren regelmäßig dem Coaching Staff des U20 Nationalteams an. Exakt vor einem...

Wien. (PM ÖEHV) Als Assistant Coach gehörte Philipp Pinter in den vergangenen Jahren regelmäßig dem Coaching Staff des U20 Nationalteams an.

Exakt vor einem Jahr übernahm der 38-Jährige das Mandat als Head Coach des U18 Nationalteams, das er auch weiterhin ausüben wird. Aufgrund des neuen Engagements seines Vorgängers Kirk Furey als Head Coach der Kampfmannschaft des EC-KAC, wird Pinter ab sofort auch die U20 als Teamchef anleiten.

Im September 2022 wurde der seit 2007 in Österreich lebende Kanadier Kirk Furey zum Head Coach des U20 Nationalteams bestellt. Furey führte die Auswahl im Winter zur U20 WM 2023 nach Kanada, wo man nicht unweit seines Geburtsorts in Halifax auflief.

Sein Heimatverein EC-KAC, bei dem er in den vergangenen Jahren als Head Coach im Nachwuchsbereich tätig war, bestellte ihn vergangene Woche zum Cheftrainer der Kampfmannschaft. Eine Doppelfunktion ist daher für den 47-Jährigen nicht mehr möglich.

Beim ÖEHV sieht man diese Entwicklung positiv, auch wenn man selbst einen erfahrenen Mann verliert. ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann: „Wir freuen uns sehr, dass mit Kirk Furey ein ÖEHV-Trainer künftig den Posten des Cheftrainers beim EC-KAC, einer der traditionsreichsten Organisationen im österreichischen Eishockey, bekleidet und sind überzeugt, dass er den beim Rekordmeister eingeschlagenen Weg in der Entwicklung von Eigenbauspielern erfolgreich fortsetzen wird.“

ÖEHV Sportdirektor Herren Roger Bader ergänzt: „Bevor er zum Head Coach der Kampfmannschaft des EC-KAC bestellt wurde, hatten wir auch für die Zukunft mit ihm als U20 Head Coach geplant. Wir gratulieren ihm herzlich und wünschen ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe. Es fühlt sich für uns gut an, dass ein Trainer, der das U20 Nationalteam zu einer WM geführt hat, nun eine Profimannschaft übernehmen kann.“

Die Position des Head Coach des U20 Nationalteams ist kein Neuland für Philipp Pinter. Im Sommer 2022 führte er das Nationalteam zur U20 WM nach Edmonton (CAN), wo das Turnier nach dem covidbedingten Abbruch im Winter neu ausgetragen wurde.

Zudem begleitete er die U20-Auswahl in der Vergangenheit mehrfach als Assistant Coach. „Es ist eine irrsinnig großartige Herausforderung und Challenge, auf die ich mich sehr freue. Es ehrt mich, dass ich die Verantwortung für beide Jahrgänge übertragen bekomme. Das ist nicht alltäglich, dass ein Coach sowohl bei der U18 als auch der U20 die Position des Cheftrainers bekleidet. Ich möchte mich beim ÖEHV und Sportdirektor Roger Bader für das Vertrauen bedanken, genauso wie beim VSV, der mich hier voll unterstützt“, erklärt Philipp Pinter und ergänzt: „Ich kenne die Jahrgänge der letzten Jahre sehr gut, habe sie bereits mehrfach beobachtet. Der nächste Schritt ist nun das Sommercamp, bei dem wir einen deutlich größeren Kader dabeihaben werden, um uns einen guten Überblick zu verschaffen.“

Neben seinem neuen Mandat wird Pinter auch weiterhin das Amt als Head Coach des U18 Nationalteams bekleiden, mit dem er vergangenen April bei der WM Division IB den Aufstieg in die Division IA schaffte.

ÖEHV Sportdirektor Herren Roger Bader: „Ich habe mich entschieden, den amtierenden U18 Head Coach Philipp Pinter, nachdem er bereits letzten Sommer bei der U20 WM in Edmonton eingesprungen war, die Verantwortung für die U20 zu übergeben. Da sich die Termine der U20 und U18 gerade im Sommer nicht überschneiden, ist diese Doppelfunktion möglich. Ich bin voll und ganz überzeugt von dieser Entscheidung. Philipp Pinter bringt alles mit, was es braucht für diese Aufgabe. Das hat er vergangenes Jahr in Edmonton bewiesen und im April mit dem Aufstieg bei der U18 WM. Einen Teil dieser erfolgreichen Mannschaft wird er damit künftig auch in der U20 betreuen.“

Aktuell befindet sich der Villacher in der Planung für seinen Coaching Staff in beiden Auswahlteams: „Diese Doppelfunktion ist nur machbar mit einem sehr guten Coaching Staff. Hier bin ich bereits am Finalisieren der Personalfragen.“

Fest steht bereits, dass der ehemalige Nationalteamtorhüter Lukas Herzog die U20 als Goalkeeper Coach begleiten wird. Herzog war bereits zweimal als Torhütertrainer beim A-Nationalteam dabei und wird ab sofort die Nachwuchs-Torhüter bis zur WM betreuen.

