Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Transfer-News Philipp Michl sagt Servus
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Philipp Michl sagt Servus

12. MÃ¤rz 20261 Mins read41
Share
Philipp Michl versenkt den Penalty im KÃ¶nigsbrunner Tor und sorgt fÃ¼r eine Vorentscheidung - Â© EHC Media/PR
Share

Erding. (PM Gladiators) Nach rund zehn Jahren im Trikot der Erding Gladiators wird Philipp Michl den Verein nach Abschluss der laufenden Spielzeit verlassen.

Damit endet nicht nur ein Vertrag, sondern ein prÃ¤gendes Kapitel Gladiators-Geschichte. Die â€ž77â€œ war Ã¼ber viele Jahre Gesicht, KapitÃ¤n und Taktgeber der Mannschaft. Er hat mit den Jungs den Bayernliga-Titel 2024/2025 und den sportlichen Aufstieg in die Oberliga gefeiert. Kurzum: Michl prÃ¤gte den Standort Erding auf und neben dem Eis entscheidend mit.

In engen Spielen hat er Verantwortung Ã¼bernommen, Ruhe ins Team gebracht und den Takt vorgegeben. Seine professionelle Art, sein klarer Blick fÃ¼rs Ganze und seine NÃ¤he zur Heimat haben ihn im Umfeld der Gladiators besonders gemacht. FÃ¼r viele junge Spieler war er nicht nur Mitspieler, sondern eine Leitfigur, an der man sich orientieren konnte.

Die Verantwortlichen der Erding Gladiators danken Philipp Michl fÃ¼r seine langjÃ¤hrige Treue, seinen Einsatz und viele besondere Momente im grÃ¼n-weiÃŸen Trikot. Gleich welchen Weg er sportlich als NÃ¤chstes einschlÃ¤gt: In Erding wird er immer ein willkommener Gast sein.

Auch interessant:
Kader & GerÃ¼chte DEL 2026/2027

Kader & GerÃ¼chte DEL2 2026/2027

Folgt uns
1123
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Rasmus Tirronen verlÃ¤sst die Stahlstadt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Krefeld PinguineTransfer-News

Offensiv-Allrounder Mathew Santos bleibt bis 2028 ein Pinguin

Krefeld. (PM Pinguine) Auch Mathew Santos bleibt den Krefeld Pinguinen erhalten. Der...

By12. MÃ¤rz 2026
! +EHC Black Wings LinzTransfer-News

Rasmus Tirronen verlÃ¤sst die Stahlstadt

Linz. (PM Black Wings) Nach vier Jahren als sicherer RÃ¼ckhalt der Steinbach...

By12. MÃ¤rz 2026
Herner EVTransfer-News

HEV gibt die ersten AbgÃ¤nge bekannt

Herne. (PM HEV) Die Saison ist beendet â€“ nach einigen GesprÃ¤chen stehen...

By12. MÃ¤rz 2026
Dresdner EislÃ¶wenTransfer-News

David Suvanto bleibt zwei weitere Jahre ein EislÃ¶we

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Die Dresdner EislÃ¶wen setzen weiterhin auf die Dienste von...

By12. MÃ¤rz 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten