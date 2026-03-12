Philipp Michl sagt Servus

Erding. (PM Gladiators) Nach rund zehn Jahren im Trikot der Erding Gladiators wird Philipp Michl den Verein nach Abschluss der laufenden Spielzeit verlassen.

Damit endet nicht nur ein Vertrag, sondern ein prÃ¤gendes Kapitel Gladiators-Geschichte. Die â€ž77â€œ war Ã¼ber viele Jahre Gesicht, KapitÃ¤n und Taktgeber der Mannschaft. Er hat mit den Jungs den Bayernliga-Titel 2024/2025 und den sportlichen Aufstieg in die Oberliga gefeiert. Kurzum: Michl prÃ¤gte den Standort Erding auf und neben dem Eis entscheidend mit.

In engen Spielen hat er Verantwortung Ã¼bernommen, Ruhe ins Team gebracht und den Takt vorgegeben. Seine professionelle Art, sein klarer Blick fÃ¼rs Ganze und seine NÃ¤he zur Heimat haben ihn im Umfeld der Gladiators besonders gemacht. FÃ¼r viele junge Spieler war er nicht nur Mitspieler, sondern eine Leitfigur, an der man sich orientieren konnte.

Die Verantwortlichen der Erding Gladiators danken Philipp Michl fÃ¼r seine langjÃ¤hrige Treue, seinen Einsatz und viele besondere Momente im grÃ¼n-weiÃŸen Trikot. Gleich welchen Weg er sportlich als NÃ¤chstes einschlÃ¤gt: In Erding wird er immer ein willkommener Gast sein.