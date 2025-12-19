Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Kassel Huskies Philipp Maurer verlÃ¤ngert lÃ¤ngerfristig bei den Kassel Huskies
Kassel HuskiesTransfers

Philipp Maurer verlÃ¤ngert lÃ¤ngerfristig bei den Kassel Huskies

19. Dezember 20251 Mins read14
Share
Philipp Maurer - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Share

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit ihrem TorhÃ¼ter Philipp Maurer um zwei weitere Spielzeiten bis 2028 verlÃ¤ngert.

Maurer lernte das Eishockeyspielen bei seinem Heimatverein, dem EV Landshut, fÃ¼r den er in der Saison 18/19 sein erstes Profispiel in der Oberliga absolvieren durfte. Zudem lief der junge TorhÃ¼ter fÃ¼r die deutsche U19- sowie U20-Nationalmannschaft auf. Zur Saison 20/21 nahmen ihn die KÃ¶lner Haie unter Vertrag und er absolvierte beim Kooperationspartner Bad Nauheim seine ersten DEL2-EinsÃ¤tze.

2022 folgte der Wechsel in die Fuldastadt, wo der 25-JÃ¤hrige aktuell seine vierte Spielzeit fÃ¼r die Huskies bestreitet.

Nachdem er die erste Saison in Nordhessen wegen einer Verletzung ohne Einsatz blieb, lief er in der Folgesaison 17-mal fÃ¼r die Schlittenhunde auf und Ã¼berzeugte mit einer Fangquote von 91,1%. Diesen Wert konnte er in der Saison 2024/2025 noch steigern. In 18 HauptrundeneinsÃ¤tzen brachte er es auf eine Fangquote von 92,9%. In den Playoffs, in denen er sich mit Nachverpflichtung Gibson zwischen den Pfosten abwechselte, parierte er sogar 93,1% aller gegnerischen SchÃ¼sse.

Mittlerweile ist Philipp Maurer bei den Kassel Huskies zum Nummer-1 Goalie avanciert und hÃ¼tete in 19 der 24 bisher absolvierten Saisonspiele das Tor der Schlittenhunde.
Die Kassel Huskies freuen sich sehr Ã¼ber die weitere Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: â€žPhilipp ist einer der talentiertesten deutschen TorhÃ¼ter und hat in den vergangenen Jahren stets bewiesen, dass er ein souverÃ¤ner RÃ¼ckhalt ist. Mit der Hilfe unseres Torwarttrainers Sinisa Martinovic entwickelt sich Philipp zudem kontinuierlich weiter und ist in dieser Saison zu unserem Starting-Goalie gereift. Er ist ein klasse Typ und Ã¼berzeugt mit konstant starken Leistungen. Er ist ein absoluter Teamplayer, der den Erfolg der Mannschaft immer in den Vordergrund stellt. Philipp engagiert sich als Pate unseres Kids Clubs und hat nicht nur unter den jÃ¼ngsten Huskies-AnhÃ¤ngern viele Fans. Wir sind sehr glÃ¼cklich, dass wir weiter mit ihm zusammenarbeiten werden.â€œ

Philipp Maurer: â€žKassel ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Seit ich hier bin, fÃ¼hle ich mich unglaublich wohl und liebe es, fÃ¼r diesen Club und vor diesen Fans zu spielen. Von daher freue ich mich sehr, mindestens zwei weitere Jahre den Husky auf der Brust zu tragen.â€œ

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!

797
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die LÃ¶wen zurÃ¼ck in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Personelle UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Blue Devils Weiden: Drei Talente und eine Klublegende stoÃŸen zum Team

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht verÃ¶ffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank fÃ¼r Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de erÃ¶ffnet Kanal fÃ¼r freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Blue Devils WeidenTransfers

Personelle UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die Blue Devils Weiden: Drei Talente und eine Klublegende stoÃŸen zum Team

Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden werden derzeit nicht nur...

By19. Dezember 2025
Dresdner EislÃ¶wenTransfers

Dresdens Matthias Pischoff erhÃ¤lt FÃ¶rderlizenz

Dresden. (PM EislÃ¶wen) Die Dresdner EislÃ¶wen und StÃ¼rmer Matthias Pischoff haben sich...

By19. Dezember 2025
! +LÃ¶wen FrankfurtTransfers

BestÃ¤tigung aus Frankfurt: Dustin Tokarski soll das LÃ¶wengehege verriegeln

Frankfurt. (LÃ¶wen Frankfurt) Kurz vor Weihnachten verpflichten die LÃ¶wen Frankfurt einen namhaften...

By19. Dezember 2025
Lausitzer FÃ¼chseTransfers

Nils Elten kehrt mit FÃ¶rderlizenz zu den Lausitzer FÃ¼chsen zurÃ¼ck

WeiÃŸwasser. (PM FÃ¼chse) Die Lausitzer FÃ¼chse freuen sich, die nÃ¤chste Personalentscheidung bekanntzugeben:...

By18. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten