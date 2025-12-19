Philipp Maurer verlÃ¤ngert lÃ¤ngerfristig bei den Kassel Huskies

Kassel. (PM Huskies) Die Kassel Huskies haben den Vertrag mit ihrem TorhÃ¼ter Philipp Maurer um zwei weitere Spielzeiten bis 2028 verlÃ¤ngert.

Maurer lernte das Eishockeyspielen bei seinem Heimatverein, dem EV Landshut, fÃ¼r den er in der Saison 18/19 sein erstes Profispiel in der Oberliga absolvieren durfte. Zudem lief der junge TorhÃ¼ter fÃ¼r die deutsche U19- sowie U20-Nationalmannschaft auf. Zur Saison 20/21 nahmen ihn die KÃ¶lner Haie unter Vertrag und er absolvierte beim Kooperationspartner Bad Nauheim seine ersten DEL2-EinsÃ¤tze.

2022 folgte der Wechsel in die Fuldastadt, wo der 25-JÃ¤hrige aktuell seine vierte Spielzeit fÃ¼r die Huskies bestreitet.

Nachdem er die erste Saison in Nordhessen wegen einer Verletzung ohne Einsatz blieb, lief er in der Folgesaison 17-mal fÃ¼r die Schlittenhunde auf und Ã¼berzeugte mit einer Fangquote von 91,1%. Diesen Wert konnte er in der Saison 2024/2025 noch steigern. In 18 HauptrundeneinsÃ¤tzen brachte er es auf eine Fangquote von 92,9%. In den Playoffs, in denen er sich mit Nachverpflichtung Gibson zwischen den Pfosten abwechselte, parierte er sogar 93,1% aller gegnerischen SchÃ¼sse.

Mittlerweile ist Philipp Maurer bei den Kassel Huskies zum Nummer-1 Goalie avanciert und hÃ¼tete in 19 der 24 bisher absolvierten Saisonspiele das Tor der Schlittenhunde.

Die Kassel Huskies freuen sich sehr Ã¼ber die weitere Zusammenarbeit.

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: â€žPhilipp ist einer der talentiertesten deutschen TorhÃ¼ter und hat in den vergangenen Jahren stets bewiesen, dass er ein souverÃ¤ner RÃ¼ckhalt ist. Mit der Hilfe unseres Torwarttrainers Sinisa Martinovic entwickelt sich Philipp zudem kontinuierlich weiter und ist in dieser Saison zu unserem Starting-Goalie gereift. Er ist ein klasse Typ und Ã¼berzeugt mit konstant starken Leistungen. Er ist ein absoluter Teamplayer, der den Erfolg der Mannschaft immer in den Vordergrund stellt. Philipp engagiert sich als Pate unseres Kids Clubs und hat nicht nur unter den jÃ¼ngsten Huskies-AnhÃ¤ngern viele Fans. Wir sind sehr glÃ¼cklich, dass wir weiter mit ihm zusammenarbeiten werden.â€œ

Philipp Maurer: â€žKassel ist zu meiner zweiten Heimat geworden. Seit ich hier bin, fÃ¼hle ich mich unglaublich wohl und liebe es, fÃ¼r diesen Club und vor diesen Fans zu spielen. Von daher freue ich mich sehr, mindestens zwei weitere Jahre den Husky auf der Brust zu tragen.â€œ

