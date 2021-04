Philipp Lukas ist ab sofort Headcoach der Steel Wings Linz!

Linz. (PM Steel Wings) Die Steel Wings Linz starten mit Phil Lukas in die kommende Saison 2021/22, der somit Guido Lamberti-Charles ab sofort als...

In Phil Lukas hat der Verein nicht nur eine Gallionsfigur des Linzer Eishockey als Spitze des Trainierteams gewinnen können, sondern blieben auch so gleichsam unserer Philosophie der „österreichischen Lösung“ treu. Mit ihm wird ein weiterer großer Schritt in Richtung unseres Zieles – österreichische Nationalteamspieler zu entwickeln – getan.

Sein Können im Umgang mit jungen Spielern und seiner Erfahrung als Teil des U20 Nationalteams, lässt uns in seine unbestrittenen Qualitäten als erfolgreicher Entwicklungscoach vertrauen. Bei Guido Lamberti-Charles möchten wir uns für seinen großen Einsatz bedanken und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Aufgaben.