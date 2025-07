Philipp Lode & ÄŒejka verlÃ¤ngern â€“ Zwei LÃ¶wen bleiben an Bord

Waldkraiburg. (PM Löwen) Zwei echte Kämpferherzen bleiben dem EHC Waldkraiburg erhalten: Sowohl der tschechisch-deutsche Verteidiger Max Čejka als auch Stürmer Philipp Lode haben ihre Verträge bei den Löwen verlängert und werden auch in der kommenden Saison für den EHC auf dem Eis stehen.

Mit Max Čejka bleibt ein Verteidiger im Kader, der trotz einer eher ruhigen letzten Hauptrunde (29 Spiele, 2 Tore, 7 Assists) nach wie vor zu den verlässlichen Stützen im Defensivverbund gehört. Čejka, der 2022 vom Höchstadter EC in die Industriestadt kam, ist für seinen überlegten Spielstil und seine starke Positionierung bekannt – Attribute, die gerade in engen Spielsituationen den Unterschied machen können. In den Playoffs war auf den Routinier wieder Verlass: 6 Einsätze, 2 Scorerpunkte und vor allem solide Defensivarbeit, die nicht auf dem Spielberichtsbogen auftaucht, aber auf dem Eis deutlich sichtbar war.

Mit der nun beginnenden vierten Saison in Waldkraiburg zählt der 31-Jährige zu den erfahreneren Spielern im Löwen-Kader – sowohl in der Kabine als auch auf dem Eis. Max Čejka trägt das „A“ auf der Brust, weil er der Typ dafür ist: ruhig, abgeklärt, mannschaftsdienlich. Er führt nicht mit großen Worten, sondern durch Präsenz, Spielintelligenz und eine unaufgeregte Konstanz auf dem Eis – Qualitäten, die ihn innerhalb des Teams zu einem der wichtigsten Ansprechpartner machen.

An vorderster Front bleibt Philipp Lode ein Teil der Offensive. Der 26-Jährige, der nun in seine fünfte Saison bei der ersten Mannschaft des EHC geht, bringt trotz wiederkehrender Verletzungen jede Menge Leidenschaft und Einsatz auf das Eis. In der abgelaufenen Bayernliga-Hauptrunde kam Lode auf 27 Einsätze, in denen ihm 7 Tore und 5 Assists gelangen. Damit reiht er sich von seiner Statistik in etwa bei seinen anderen Bayernliga-Spielzeiten ein, war aber dennoch ein zuverlässiger Stürmer im Team von Coach Lederer. Vor allem sein Wille, in jedem Spiel alles zu geben – egal ob in Unterzahl oder beim Forechecking – macht ihn zu einem wertvollen Mosaikstein im Teamgefüge.

Seit seinem Wechsel in die erste Mannschaft der Löwen sammelte er über 60 Scorerpunkte für die Löwen – und dabei ist noch lange nicht Schluss. Für die kommende Saison dürfte Lode erneut zu den Stammkräften gehören, sofern ihn das Verletzungspech endlich einmal verschont.

Der EHC Waldkraiburg freut sich über zwei Vertragsverlängerungen, die sportlich wie menschlich das Team bereichern. Mit Čejka und Lode bleiben dem Löwenrudel zwei Akteure erhalten, die nicht laut auftreten – aber genau wissen, wann es auf dem Eis zählt. aha

