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Philipp Faulhaber wird ein Blue Devil, Miller und Bader gehen

7. Juni 20262 Mins read108
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Dennis Miller verlässt Weiden - © Tölzer Löwen Media/PR
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Weiden. (PM Blue Devils) Die Blue Devils Weiden setzen weiter auf junge, entwicklungsfähige Spieler: Philipp Faulhaber wechselt von den Passau Black Hawks in die Oberpfalz.

Der 22-jährige Verteidiger wurde in Schwetzingen geboren und absolvierte seine ersten Schritte im Eishockey-Nachwuchs der Jungadler Mannheim. Im Anschluss durchlief Faulhaber weitere Ausbildungsstationen in den Nachwuchsabteilungen des EHC 80 Nürnberg und des Augsburger EV, wo er sich kontinuierlich weiterentwickelte.

Seine ersten Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte der Verteidiger in der Oberliga Süd. Dort stand Faulhaber für die Lindau Islanders, die Höchstadt Alligators sowie die Passau Black Hawks auf dem Eis. In insgesamt 125 Oberliga-Partien erzielte der Verteidiger sieben Tore und bereitete 16 weitere Treffer vor.

Bereits in der vergangenen Saison war Faulhaber regelmäßig Gast im Training der Blue Devils Weiden und konnte dabei erste Eindrücke vom Umfeld und der Arbeitsweise des Klubs gewinnen. Nun folgt der nächste Schritt: Der junge Verteidiger schließt sich fest den Blue Devils an und soll seine Entwicklung in Weiden weiter vorantreiben.

Stephan Seeger Jr., sportlicher Leiter: „Philipp ist ein hart arbeitender Verteidiger, der sein Spiel nicht unnötig kompliziert macht. Er nutzt seine körperlichen Voraussetzungen sehr gut und zeichnet sich durch einen hervorragenden Charakter auf dem Eis aus. Er ist die Art Verteidiger, der Schüsse blockt, körperbetont spielt und in jedem Spiel alles dafür gibt, um zu gewinnen. Wir freuen uns sehr über diesen jungen Neuzugang und heißen Philipp in unserer Organisation herzlich willkommen.“

Philipp Faulhaber: „Ich freue mich riesig auf die Herausforderung bei den Blue Devils Weiden und kann es kaum erwarten, endlich loszulegen. Den Verein und das Umfeld durfte ich bereits kennenlernen und habe dabei einen sehr positiven Eindruck gewonnen. Ich bin bereit, hart zu arbeiten, alles zu geben und meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft zu leisten. Gemeinsam wollen wir eine erfolgreiche Saison spielen.“

Weitere Abgänge bei den Blue Devils Weiden

Die Blue Devils Weiden verabschieden Dennis Miller und Quirin Glas-Bader. Die beiden Stürmer waren im März zur Verstärkung für die entscheidende Saisonphase nach Weiden gekommen. In der kommenden Saison werden sie nun allerdings nicht mehr für die Oberpfälzer auflaufen.

Die Blue Devils Weiden wünschen Dennis Miller und Quirin Glas-Bader für ihren weiteren Lebensweg – sportlich wie privat – alles Gute und bedanken sich herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement im Trikot der Blue Devils!

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