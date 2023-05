Philipp Dietl bleibt ein Tiger

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können am heute bekanntmachen, dass der 18-Jährige weiterhin in der niederbayerischen Erstliga-Organisation bleibt. Der Torhüter geht damit in...

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers können am heute bekanntmachen, dass der 18-Jährige weiterhin in der niederbayerischen Erstliga-Organisation bleibt. Der Torhüter geht damit in seine dritte Saison in der Gäubodenstadt. Im Rahmen seiner Förderlizenz kam der gebürtige Bogener auch in der vergangenen Spielzeit in der DEL2- sowie in der U20-DNL-Mannschaft des EV Landshut zum Einsatz. „Philipp ist ein junger, talentierter Keeper aus unserer Region. Er bringt die richtige Motivation und Einstellung mit und arbeitet stets hart an sich. Daher möchten wir Philipp weiter fördern und zu seiner großartigen Entwicklung beitragen", so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers, zur Weiterverpflichtung. Philipp Dietl kommentiert seine Vertragsverlängerung wie folgt: „Die Straubing Tigers geben mir eine hervorragende Möglichkeit, an meiner Karriere zu arbeiten. Ich lerne hier täglich sehr viel und freue mich, dass ich weiterhin Teil des Teams sein darf."