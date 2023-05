Philipp Birk wechselt zum ERC Lechbruck

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer können den zweiten Neuzugang präsentieren. Philipp Birk wechselt von Schongau ins Flößerdorf. Der 33-Jährige gilt als sehr unangenehmer Gegenspieler,...

Lechbruck. (PM ERC) Die Flößer können den zweiten Neuzugang präsentieren.

Philipp Birk wechselt von Schongau ins Flößerdorf. Der 33-Jährige gilt als sehr unangenehmer Gegenspieler, einer der den Gegner mürbe macht und keinem Trashtalk aus dem Weg geht. Seine bisherigen Stationen: Philipp wurde im Landsberger Nachwuchs ausgebildet und seine erste Saison im Seniorenbereich spielte er in der Bayernliga beim EV Fürstenfeldbruck. Danach folgten der ESV Buchloe, EV Bad Wörishofen, ESV Burgau, SC Forst und der ESC Kempten, bevor es nochmal nach Bad Wörishofen und Burgau ging. In der vergangenen Saison mußte er etwas kürzer treten und schloss sich dem Bezirksligisten EA Schongau 1b an. In neun Spielen konnte er dabei sieben Scorerpunkte erreichen. Nun möchte er es nochmal in der Eishockey-Landesliga wissen und schließt sich den Flößern an. Philipp Birk wird mit der Trikotnummer 89 auflaufen und kann sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung eingesetzt werden.

Philipp Birk: „Es freut mich dass ich mit dem ERC wieder in der Landesliga spielen kann. Ich kenne Lechbruck unter anderem von meinen Gastspielen hier. Kämpferisch geniessen die Lecher seit jeher einen guten Ruf, niemand spielt gern im Lechparkstadion, weil der ERC dort zur Hochform auflaufen kann und dann auch seine Zuschauer im Rücken hat. In den letzten Jahren haben die Flößer auch spielerisch einen Schritt nach vorne gemacht und sich in der Landesliga etabliert. Nachdem ich einen Großteil der Mannschaft bereits kennenlernen durfte, kann ich es kaum erwarten mit den Jungs auf dem Eis zu stehen. Ich freue mich auf die kommende Saison.“

