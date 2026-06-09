Philip Ziesche bleibt den Porzellanstädtern treu

Selb. (PM Wölfe) Die Selber Wölfe setzen weiter auf Kontinuität und Entwicklung im Kader: Philip Ziesche wird auch in der Saison 2026/27 für die Porzellanstädter auflaufen.

Der junge Angreifer hat seinen Vertrag verlängert und möchte nach einer lehrreichen vergangenen Spielzeit den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung in Selb gehen.

Wichtige Erfahrungen trotz schwieriger Phase

Für Philip Ziesche verlief die vergangene Spielzeit mit Höhen und Tiefen. Der talentierte Stürmer zeigte immer wieder sein Potenzial, musste jedoch im Laufe der Saison auch einen verletzungsbedingten Rückschlag verkraften. Besonders die daraus resultierenden Erfahrungen haben ihn persönlich weitergebracht, wie er selbst beschreibt: “Die Saison hat eigentlich gut angefangen. Dann gab’s leider einen kleinen Rückschlag durch die Verletzung, wo ich versucht habe mich durchzubeißen. Da lernt man halt auch draus, dass man auf seinen Körper achten muss.” Gleichzeitig hat er gelernt, mit solchen Situationen professionell umzugehen und den Fokus auf die langfristige Entwicklung zu legen.

Inzwischen wurde Philip Ziesche erfolgreich an der Schulter operiert und arbeitet intensiv an seinem Comeback. Gemeinsam mit den Physiotherapeuten absolviert der junge Angreifer aktuell seine Reha und blickt optimistisch auf die kommenden Monate. “Ich werde auf jeden Fall alles versuchen, zum Saisonstart fit zu sein, damit ich dem Team helfen kann”, erklärt der 21-Jährige.

Wohlfühlfaktor und optimale Entwicklungsmöglichkeiten

Für Philip Ziesche war die Vertragsverlängerung auch deshalb eine bewusste Entscheidung, weil er in Selb optimale Voraussetzungen für seine sportliche Weiterentwicklung sieht. Besonders die

professionellen Bedingungen rund um das Team sowie die tägliche Arbeit mit der Mannschaft und dem Trainerteam hebt er hervor. Der junge Stürmer möchte bei den Selber Wölfen den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen und sieht dafür in Selb die idealen Rahmenbedingungen. Vor allem das moderne Umfeld mit guten Trainingsmöglichkeiten, einem professionellen Gym und der NETZSCH Arena als Spielstätte sind wichtige Faktoren gewesen. Auch die Rolle innerhalb der Mannschaft spielt für Philip Ziesche eine große Bedeutung. Dass er eine volle Saison in einer Mannschaft spielen konnte – vorher hat er mit Förderlizenzen in mehreren Teams gespielt – schätzt er sehr. Der Sportliche Leiter Frank Hördler ist überzeugt, dass er in der kommenden Saison den nächsten Schritt geht: “Philip ist ein schneller, wendiger und sehr gewiefter Spieler mit ausgeprägtem Spielverständnis. Nach seiner Schulter‑OP wird er mit einem strukturierten und intensiven Sommertraining die Grundlagen schaffen, um körperlich wie spielerisch schnell wieder anzuknüpfen und den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.“

Besondere Verbindung zu den Fans

Einen großen Eindruck hinterließ bei Philip Ziesche in seiner ersten Saison in Selb die Unterstützung der Fans. Sowohl zuhause in der NETZSCH Arena, als auch auswärts spürte der 21-Jährige den Rückhalt in jedem Spiel. “Die Fans haben auf jeden Fall jedes Spiel 100 Prozent gegeben, so wie wir auch. Das pusht uns als Mannschaft natürlich und es macht sehr viel Spaß, für die Fans zu spielen”, beschreibt Philip Ziesche die Atmosphäre rund um die Wölfe.

Mit Blick auf die kommende Saison möchte der junge Stürmer gemeinsam mit dem Team den nächsten Schritt gehen und möglichst erfolgreich sein. Trotz seiner laufenden Reha blickt er bereits voller Vorfreude auf die neue Spielzeit: “Ich freue mich, dass ich weiterhin ein Teil des Wolfsrudels bin – auf in die nächste Saison!”

77 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro