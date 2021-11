Philip WÃ¼thrich bis 2025 beim SCB

Der SCB und Philip Wüthrich haben sich auf eine Vertragsverlängerung um drei Jahre bis zum Ende der Saison 2025 geeinigt. Der 23-jährige Torhüter spielt...

Der 23-jährige Torhüter spielt derzeit in seiner zweiten Saison in der ersten Mannschaft und hat mit dem SCB bisher 38 Spiele in der National League absolviert.

Philip Wüthrich hat bereits seine ersten Gehversuche im Eishockey beim SCB gemacht und später sowohl mit der U17 (2014 und 2015) als auch mit der U20 (2016) den Meistertitel nach Bern geholt.

«Es war für uns schon früh klar, dass wir die Zukunft mit ihm planen. Und da Philip Wüthrich beim SCB bleiben wollte, sind wir uns in den Verhandlungen ziemlich rasch einig geworden. Er zeigt bereits in der Gegenwart, welchen Wert er für den SCB hat, und die Zukunft gehört sowieso ihm», sagt Sportchef Andrew Ebbett.