Philip Woltmann bleibt bei den Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Im Slot – so heißt der Podcast rund um den Herforder Eishockey Verein. Im Zweiwochen-Rhythmus berichten Lars Husemann und Marius Legler über Neuigkeiten rund um die Ice Dragons, blicken immer auch einmal über den ostwestfälischen Tellerrand hinaus und schauen zu anderen Eishockeystandorten.

Der Podcast erfreut sich dank der tollen Arbeit der beiden Moderatoren einer immer größeren Beliebtheit und so finden auch immer mehr Gäste den Weg in den „Slot“ und sorgen für viel Abwechslung.

Nun wurde erstmals eine offizielle Kadernews über dieses noch relativ neue Medium bekannt gegeben. Philip Woltmann war nicht nur zu Gast, sondern verkündete, dass er auch in der kommenden Saison das Trikot der Ice Dragons tragen wird – und gerne aus dem Slot wieder häufig ins gegnerische Tor treffen möchte.

Der inzwischen 23jährige Stürmer stammt ursprünglich aus dem Herforder Nachwuchs, wechselte zur Saison 2018/19 dann in den Süden der Republik und sammelte dort auch seine ersten Profierfahrungen. 2023 kehrte Herfords Nummer 18 dann nach Ostwestfalen zurück und nutzte die nun deutlich gesteigerte Eiszeit in positiver Weise. Ein Jahr später folgte dann der herbe Rückschlag durch eine schwere Verletzung in der Vorbereitungsphase. Doch Philip Woltmann arbeitete sich zurück auf das Eis und war gegen Ende der Spielzeit 2024/25 auch wieder im Oberliga-Kader des Herforder Eishockey Vereins. In der soeben abgelaufenen Saison 2025/26 zeigte er seine bislang stärkste Eiszeit beim HEV, absolvierte insgesamt 51 Spiele und kam auf 29 Scorerpunkte bei 13 eigenen Treffern.

„Zu Beginn hat Philip noch ein wenig Zeit nach seiner langen Verletzung benötigt, doch je länger die Saison andauerte, desto mehr steigerte er sich und hat seine Aufgabe sehr gut angenommen. Philip ist groß, ein guter Läufer, hat eine sehr positive Entwicklung auf und neben dem Eis gemacht und ist gereift. Ich bin froh, dass wir ihn weiterhin dabeihaben“, so Chefcoach Henry Thom zur Vertragsverlängerung.

Die positive Entwicklung ist auch den ostwestfälischen Eishockeyfans nicht verborgen geblieben. Nachdem zunächst Gleb Berezovskij und später Matyas Kovacs in der ersten Sturmreihe aufgrund von Verletzungen ausfielen, rückte Philip Woltmann in diese hinein. Dort zeigte er eine sehr gute Leistung und sorgte in einer wichtigen Saisonphase mit dafür, dass der Weg der Ice Dragons immer mehr in Richtung PlayOffs führte.

„Ich bin total froh, dass Henry Thom mir das Vertrauen gegeben hat, um in die erste Reihe aufzurücken. Es hat neben Ryley Lindgren und Jackson Pierson sehr viel Spaß gemacht und ich habe dort sehr viel gelernt. Insgesamt war es für uns als Mannschaft ein Auf und Ab, wobei wir uns zum Ende aber immer besser fingen und dann in der Zwischenrunde gezeigt haben, was wir draufhatten. Für mich selbst lief es immer besser, je länger die Saison ging. Herford steckt mittlerweile in mir und ich bin stolz für die Ice Dragons und vor den tollen Fans zu spielen. Ich freue mich, dass ich auch in der kommenden Spielzeit unseren Eishockeystandort repräsentieren werde“, äußert sich Philip Woltmann in einem ersten Statement.

Die Verantwortlichen des Herforder Eishockey Vereins und die vielen Ice Dragons-Fans sind froh, dass Philip Woltmann weiterhin die Herforder Farben trägt, und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison mit einer weiterhin positiven Entwicklung.