Philip Lehr kommt von den TÃ¶lzer LÃ¶wen zum TEV

Der 30-jährige Philip Lehr kommt von den Tölzer Löwen zum TEV Miesbach und wird in der kommenden Saison das Tor in Miesbach hüten.

Der gebürtige Berliner durchlief die Nachwuchsmannschaften in seiner Heimatstadt bevor er im Juniorenalter zur DNL Mannschaft der Jungadler Mannheim wechselte. Zudem durchlief er alle U-Nationalteams des DEB’s. In der Saison 2010/2011 sammelte er erste Erfahrungen in der DEL2 für die Heilbronner Falken und im kommenden Jahr war Lehr von den Adlern Mannheim an den EC Bad Nauheim ausgeliehen. 2012 folgte der Wechsel zurück in seine Heimatstadt Berlin, wo er bei den Eisbären in DEL unter Vertrag stand und Spielpraxis per Förderlizenz in der Oberliga sammelte. Nach zwei weiteren Jahren in Mannheim/Heilbronn stand Lehr ab der 2015/2016 zwei Jahre bei den Nürnberg Ice Tigers unter Vertrag und durfte erneut per Förderlizenz Spielzeit in der DEL2 und Oberliga für Frankfurt und Weiden sammeln. Im Sommer 2018 wechselte der Linksfänger Lehr fest in die Oberliga zu den Black Dragons Erfurt und über die weiteren Stationen Hannover Indians, Blue Devils Weiden und Herforder EV folgte im vergangenen Jahr der Wechsel in den Nachbarlandkreis nach Bad Tölz.

Philip Lehr absolvierte bereits über 200 Spiele in den drei höchsten Ligen in Deutschland und wird in der kommenden Saison mit der Nummer 31 für den TEV auflaufen.

Philip Lehr über seine neue Aufgabe in Miesbach: „Ich freue mich nächste Saison für den TEV spielen zu dürfen. Von Freunden hab ich vor allem immer wieder gesagt bekommen, dass die Jungs in der Mannschaft alle super Kerle sind und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hervorragend ist. Ich denke die Liga wird nächstes Jahr nochmal an Niveau und Attraktivität gewinnen. Ich hoffe, dass wir eine ähnlich gute Rolle wie letztes Jahr spielen werden.“

Der TEV heißt Philip herzlich Willkommen in Miesbach und wünscht ihm alles Gute für die kommende Saison.

Felix Mühldorfer besetzt Position des dritten Torwarts

Als dritter Torwart wird Felix Mühldorfer fungieren. Der 17-jährige kam letztes Jahr in einer Partie zum Einsatz und feierte beim 8:0 gegen den EV Pegnitz sein Debüt. Er wird weiterhin auch das Tor der U20 und der 1b-Mannschaft hüten.

