Philip Lehr bleibt Miesbachs RÃ¼ckhalt

Miesbach. (PM TEV) Mit einer guten Nachricht startet der TEV in die Auftaktwoche der Playoffs.

Mitverantwortlich für den Einzug in die Playoffs war über die ganze Saison hinweg Philip Lehr, denn der 31-jährige Torwart zählte mit seinen Leistungen in der Vorrunde zu den besten Torhütern der Liga und wurde im Dezember zum Torwart des Monats vom bayernhockey.com Gremium gewählt. Zuletzt war er der Turm in der Schlacht beim 2:0-Heimerfolg über die Peißenberg Miners, mit welchem man den direkten Einzug ins Viertelfinale schaffte.

Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass Philip Lehr auch in der kommenden Spielzeit das Tor des TEV hüten wird. Bisher stand Philip, der beim TEV die Nummer 31 trägt, 52 Mal zwischen den Pfosten in der Kreisstadt.

Der TEV wünscht Philip alles Gute für die anstehenden Playoffs und eine verletzungsfreie und erfolgreiche Zeit beim TEV.

