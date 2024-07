Philip Hecht bleibt ein Falke

Heilbronn. (PM Falken) Philip Hecht läuft auch in der kommenden Saison im Trikot der Heilbronner Falken auf. Der 21-jährige Stürmer geht durch den vor...

Heilbronn. (PM Falken) Philip Hecht läuft auch in der kommenden Saison im Trikot der Heilbronner Falken auf.

Der 21-jährige Stürmer geht durch den vor der abgelaufenen Saison geschlossenen Zweijahresvertrag in seine dritte aufeinanderfolgende Spielzeit bei den Käthchenstädtern.

Der gebürtige Mannheimer durchlief sämtliche U-Mannschaften der Jungadler und stand zudem für die deutsche U17-Nationalmannschaft sieben Mal auf dem Eis. In der Saison 2022/2023 sammelte Hecht bei den Falken erste Erfahrungen als Profi und absolvierte zehn Spiele in der DEL2, ehe er zur Saison 2023/24 fest verpflichtet wurde. Durch einige Verletzungen ausgebremst, bestritt der groß gewachsene Linksschütze bis dato 31 Oberliga-Spiele für Heilbronn.

Sportlicher Leiter Martin Jiranek: „Philip ist ein junger Spieler voller Talent. Seine Verletzungen haben ihn daran gehindert, sich zu dem Spieler zu entwickeln, den wir in ihm sehen. Wir planen, dass Philip nun in seinem zweiten Vertragsjahr eine größere Rolle übernimmt und sein ganzes Potenzial zeigt.“

Philip Hecht: „Letzte Saison war für mich verletzungsbedingt leider nicht so erfolgreich wie erhofft. Dennoch haben wir eine gute Saison gespielt, an die wir dieses Jahr auch anknüpfen werden. Momentan trainiere ich in Mannheim und freue mich schon bald wieder in Heilbronn auf dem Eis zu sein.“