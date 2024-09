Philip Ã…hlstrÃ¶m zum SC Langenthal | Update Ticketing | Season Opening Party

Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die Verpflichtung von Philip Åhlström bekannt geben zu können. Der erfahrene Verteidiger unterschreibt einen Einjahresvertrag beim...

Der erfahrene Verteidiger unterschreibt einen Einjahresvertrag beim SCL. Ab sofort können Einzeltickets für die Saison 2024/25 gekauft werden. Nächsten Samstag steigt im OldCapitol die SCL Season Opening Party.

Philip Åhlström (180cm/83kg) kehrt zum SC Langenthal zurück, wo er zwischen 2015 und 2019 während vier Saisons tätig war. Die letzten zwei Wochen hielt er sich beim SCL fit, bevor man mit dem 29-jährigen Verteidiger einig wurde. Philip bringt viel Erfahrung aus der Swiss League mit und wird die Defensive weiter verstärken. Er wird dem weiterhin jungen Kader helfen, den nächsten Schritt zu machen. Der Doppelbürger (CH, SWE) trägt die Nummer 65. Welcome back, Phil!

Einzeltickets ab sofort im Verkauf / Fankartenverkauf auf Kurs Ab sofort ist der Vorverkauf für die Einzeltickets 2024/25 eröffnet. Die Tickets können wie gewohnt online auf sclangenthal.ch, mittwochs am Nachmittag auf der Geschäftsstelle oder am Spieltag direkt an der Abendkasse gekauft werden. Bisher konnten etwas über 1000 Fankarten abgesetzt werden. Dies entspricht in etwa dem Vorjahresstand. Der Fankartenkauf ist weiterhin möglich, die Bestellungen können online oder direkt auf der Geschäftsstelle getätigt werden. Der SCL bedankt sich ganz herzlich bei allen, welche sich die Fankarte 2024/25 bereits gesichert haben.

Season Opening Party im OldCapitol Bevor der SC Langenthal am 14.09.2024 zuhause in die neue Meisterschaft startet, wird erstmal ordentlich gefeiert. Nächsten Samstag (7. September), lädt der SCL im Anschluss an das letzte Testspiel gegen Thun zur grossen Season Opening Party im OldCapitol Langenthal. Neben der Vorstellung der 1. Mannschaft und der SCL-Damen gibt es Livemusik von Chessfloor. Türöffnung ist um 19:00 Uhr, der Eintritt ist frei. Der SC Langenthal und das OldCapitol freuen sich auf einen tollen Abend!