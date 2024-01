Phil Baltisberger kommt per Leihe nach Langnau

Artikel anhören Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers leihen Verteidiger Phil Baltisberger von den ZSC Lions bis 31. Januar 2024 aus. Phil Baltisberger lief...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers leihen Verteidiger Phil Baltisberger von den ZSC Lions bis 31. Januar 2024 aus.

Phil Baltisberger lief bisher in seiner Eishockeykarriere nur für den ZSC auf. Einzige Ausnahme bilden zwei Saisons im Ausland (2013-2015), die er für Guelph Storm in der kanadischen Juniorenliga OHL gespielt hatte. Mit den ZSC Lions wurde der 28-jährige Verteidiger zweimal Schweizer Meister und er gewann einmal den Schweizer Cup.

Aufgrund von verletzten und kranken Spielern sowie den bevorstehenden 11 Spielen innerhalb von 30 Tagen wechselt Baltisberger leihweise bis am 31. Januar 2024 zu den SCL Tigers. Er hat bereits heute Vormittag in Langnau trainiert. Ob er beim ersten Meisterschaftsspiel im neuen Jahr am 2. Januar 2024 gegen den SCB mit der Nummer 42 schon auflaufen wird ist noch offen.