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Phase 2 der WM-Vorbereitung: Kader für Länderspiele gegen die Slowakei steht fest

19. April 20261 Mins read142
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Bundestrainer Harold Kreis von Team Deutschland - © Moritz Eden / City-Press
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Das Aufgebot der Männer-Nationalmannschaft für die zweite Phase der Vorbereitung auf die IIHF Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz im kommenden Mai steht fest.

Bundestrainer Harold Kreis hat 26 Spieler nominiert, die am Montag in Augsburg zusammenkommen und sich vor Ort auf die nächsten Aufgaben vorbereiten.

Highlights der kommenden Vorbereitungswoche sind zwei Heim-Länderspiele gegen die Slowakei: am Donnerstag, den 23. April 2026, um 20:00 Uhr in Kaufbeuren sowie am Samstag, den 25. April 2026, um 17:00 Uhr in Augsburg. Ergänzt wird das Programm durch die Frauen-Nationalmannschaft, die an beiden Standorten jeweils gegen die Schweiz antritt – um 17:30 Uhr in Kaufbeuren und um 13:30 Uhr in Augsburg. Die Tagestickets gelten für beide Spiele des jeweiligen Spieltags. Alle Partien sind live und kostenlos bei MagentaSport zu sehen.

Der Kader für die Länderspiele gegen die Slowaken setzt sich aus drei Torhütern, acht Verteidigern und 15 Stürmern zusammen. Einzige personelle Änderung gegenüber Phase 1: Mit Alexander Karachun (Schwenninger Wild Wings) ergänzt ein weiterer Stürmer das Aufgebot und wird am Montag zur Nationalmannschaft stoßen – ansonsten vertraut Kreis auf die Mannschaft, die bereits die ersten beiden Spiele in Tschechien absolviert hat.

Der Coaching Staff bleibt nächste Woche unverändert: Neben Bundestrainer Harold Kreis fungieren weiterhin Mitch O’Keefe (Nürnberg), Heiko Vogler (Wolfsburg) und Sebastian Buchwieser (Kaufbeuren) als Assistenten, Torwarttrainer ist Luca Endres (Frankfurt). DEB-Assistenztrainer Alexander Sulzer stößt in Phase 3 zur Mannschaft.

Bundestrainer Harold Kreis zur zweiten Phase: „Wir wollen unsere Erkenntnisse aus der Woche in Karlsbad verarbeiten und in den beiden Spielen gegen die Slowaken umsetzen. Wir wissen, dass es zwei intensive Länderspiele werden, denn beide Teams befinden sich in einer ähnlichen Phase der Vorbereitung. Die Spieler wollen mit ihren Leistungen auf sich aufmerksam machen. Gleichzeitig ist es für beide Teams wichtig, an Details in Bezug auf System und Taktik zu arbeiten. Mit Alexander Karachun haben wir einen zusätzlichen Spieler nominiert, der Durchsetzungskraft und Körpergröße mitbringt. Seine Hinzunahme gibt uns in der Offensive weitere Optionen.“

WM-Vorbereitung 2026, Männer-Nationalmannschaft 

16.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
17.04.2026 | Tschechien – Deutschland | 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

23.04.2026 | 20:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Kaufbeuren)
25.04.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Slowakei (Augsburg)
30.04.2026 | 19:00 Uhr | Österreich – Deutschland (Zell am See / AUT)
02.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – Österreich (Garmisch-Partenkirchen)
10.05.2026 | 17:00 Uhr | Deutschland – USA (Mannheim)

Tickets für die WM-Vorbereitung unter: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/ 

Der Kader

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