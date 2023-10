Pflichtsieg fÃ¼r Bozen â€“ Graz mit 3:1 auf die Heimreise geschickt

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Duell zwischen den „Kellerkindern“ HCB Südtirol Alperia und den Moser Medical Graz99ers in der Sparkasse Arena. Dabei landeten die...

Artikel anhören Artikel anhören

Bozen. (PM HCB) Duell zwischen den „Kellerkindern“ HCB Südtirol Alperia und den Moser Medical Graz99ers in der Sparkasse Arena.

Dabei landeten die Foxes einen Pflichtsieg, es war allerdings ein hartes Stück Arbeit, bis der 3:1 Erfolg im Trockenen war. Nach der 1:0 Führung der Grazer durch Krainz brachten McClure und Valentine die Foxes mit einem Doppelschlag in Führung, Frigo sicherte den Erfolg mit einem Unterzahltor im Schlussdrittel endgültig ab. Die Foxes haben durch diesen Sieg das Tabellenende verlassen und liegen aktuell auf dem zehnten Tabellenplatz.

Das Match. Glen Hanlon stand auch heute der gesamte Kader zur Verfügung.

Durchwachsenes erstes Drittel der Weißroten gegen einen stark dezimierten Gegner, der mit nur 15 Feldspielern angetreten war. In den ersten zehn Minuten tat sich auf dem Spielfeld, außer einigen Strafminuten sehr wenig, auch aus einer doppelten Überzahl von 1 ½ Minuten konnten die Hausherren kein Kapital schlagen. Ford, Frigo und Halmo hatten noch die besseren, allerdings nicht zwingenden, Möglichkeiten zum Führungstreffer. Gefährlicher zeigten sich die Gäste, die Svedberg durch Salinitri, Jardeskog und Wemmenborn einige Male beschäftigten.

Der mittlere Abschnitt wurde durch eine Einzelaktion von McClure eingeleitet, Volden versperrte ihm geschickt den Weg. Nach fünf Minuten gab es Powerplay für Graz, zuerst entwischte Gazley im Konter, zirkelte die Scheibe jedoch über den Kasten, besser machten es die Gäste: eine Sekunde vor Ablauf der Strafe gegen Halmo zog Dodero von der blauen Linie ab und Krainz lenkte im Slot entscheidend ab. Bei der nächsten Überzahl der Grazer entwischte abermals ein Bozner, diesmal war es Frank, auch er zielte neben das Gehäuse der Steirer. Vandane und McClure vernebelten zwei gute Chancen, dann glichen die Weißroten im Powerplay aus: Ford spielte mit einem präzisen Rückpass McClure (MVP des Spieles) an, der Volley übernahm und genau in die Kreuzecke traf. Eine halbe Minute später hämmerte Valentine einen Blueliner unhaltbar in die Maschen und brachte die Weißroten in Führung. Nach einer weiteren guten Möglichkeit für Ford erzielten die Gäste den vermeintlichen Ausgleich durch Salinitri, allerdings Bruchteile nach Ertönen der zweiten Sirene.

Im Schlussabschnitt kontrollierten die Hausherren das Geschehen auf dem Eis, Mantenuto mit einem Backhander und Lessio mit einer Direktabnahme aus dem hohen Slot hatten den dritten Treffer auf dem Schläger, dann sorgte das bewährte Unterzahl-Duo Mantenuto-Frigo für die endgültige Entscheidung: Miglioranzi setzte Mantenuto in Bewegung, Querpass auf Frigo und Scheibe in der hohen Ecke. Das Match war somit vorzeitig entschieden, auch weil sich bei Graz der Kräfteverschleiß bemerkbar machte. Kurz vor dem Schlusspfiff scheiterte McClure mit einem weiteren Sololauf am Grazer Torhüter.

Frank & Co. sind am Sonntag in der Eisarena von Salzburg wieder im Einsatz. Das Match gegen den amtierenden Meister beginnt um 17:30 Uhr und wird direkt auf VB33 übertragen.

HCB Südtirol Alperia –Moser Medical Graz99ers 3:1 (0:0 – 2:1 – 1:0)

Die Tore: 27:16 PP1 Clemens Krainz (0:1) – 34:04 PP1 Brad McClure (1:1) – 34:41 Chris Valentine (2:1) – 49:57 SH1 Luca Frigo (3:1)

Schiedsrichter: Schauer/Trilar – Mantovani/Puff

PIM: 8:10

Torschüsse: 32:16

Zuschauer: 2460

5517 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten