„Pfiffe und hämisches Beklatschen hilft nicht!“ – onesto Tigers Bayreuth sind weiter ersatzgeschwächt, aber noch voll im Playoff-Rennen

Bayreuth. (PM Tigers) Die Tigers teilen mit, dass Alex Barber auf Grund einer erneuten Verletzung in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Auch hat Alex den Klub darüber informiert, dass er seine Karriere aus diesen gesundheitlichen Gründen beendet. „Wir danke Alex für seinen unermüdlichen Einsatz, seine große Vorbildfunktion im Team und wünschen ihm privat und beruflich alles Gute!“, so die onesto Tigers.

Weiter unklar ist die Situation bei Maxi Meier. Man hofft aber, dass er bald in den Kader zurückkehrt. Die Spiele am kommenden Wochenende wird er jedoch Stand jetzt noch nicht bestreiten können. Conner McLeod wird weiterhin in Weiden gebraucht, aber Ondrej Nedved wird trotz Verletzung zurückkehren, so dass den Tigers weiterhin vier wichtige Spieler fehlen werden.

Die Mannschaft ist in ihrem zweiten Jahr nach dem Neustart weiterhin im Rennen um die Playoffs und braucht unbedingt die Fan-Unterstützung! Im letzten Spiel gegen Erding konnten die Tigers den Ausfall von fünf Leistungsträgern nicht kompensieren, dennoch hat das Team bis zur letzten Sekunde gekämpft und alles gegeben. Hierfür hat sie weder Pfiffe noch hämisches Beklatschen von Gegentoren verdient. Allen, denen wirklich etwas am Erfolg des Bayreuther Eishockeys liegt, danken die onesto Tigers für die Unterstützung. An alle anderen appellieren sie, der Mannschaft zu helfen und diese nicht zu verunsichern.

