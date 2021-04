Pfeilschneller Will Pelletier bleibt bei den Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings 1992 konnten sich mit dem Stürmer aus Übersee Will Pelletier auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Der...

Der blitzschnelle Stürmer Will Pelletier, welcher in der letzten Saison verpflichtet wurde, wird noch eine weitere Saison in Linz verbringen. „Es hat mir sehr gut gefallen in Linz und ich bin sehr gespannt wie laut es in der Linzer Eishalle, mit allen Zusehern, werden kann. Die Organisation hat sich sehr bemüht mich zu halten und ich freue mich sehr darauf wieder in Linz aufs Eis zu gehen.“ so Will Pelletier.

Mit 38 Punkten war der 27-jährige Kanadier drittbester Scorer bei den Black Wings und ist sowohl am als auch abseits des Eises ein wahres Energiebündel.

„Mit Will konnten wir einen Spieler verlängern, der mit seinem Spiel viel Geschwindigkeit und Einsatzbereitschaft in die Mannschaft bringt. Er wird den Linzer Fans noch viel Freude bereiten.“ – Gregor Baumgartner