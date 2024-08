Pfeil geht weiter fÃ¼r den EVF auf Torejagd

Fürstenfeldbruck. (PM EVF) Benedikt Pfeil spielt weiterhin für den EV Fürstenfeldbruck. Der 29 Jahre alte Angreifer geht in seine sechste Saison in Bruck. 2023/24...

Der 29 Jahre alte Angreifer geht in seine sechste Saison in Bruck. 2023/24 war Pfeil mit 15 Treffern der beste Torschütze seines Vereins in der Landesliga. Pfeil gab außerdem zwölf Vorlagen und war mit insgesamt 27 Punkten der zweitbeste Scorer des EV Fürstenfeldbruck.

„Er kann Spiele entscheiden, weil er oft zum richtigen Zeitpunkt die Tore macht. Er kann aber mit seinem guten Auge auch seine Mitspieler super in Aktion bringen“, lobt Trainer Maxi Helling seinen Stürmer.

Pfeil freut sich im Rückblick über die 15 Tore aus der vergangenen Saison, macht aber via ev-fuerstenfeldbruck.de auch deutlich: „Am Ende des Tages ist es eigentlich egal, wer die Tore schießt. Hauptsache wir gewinnen unsere Spiele!“ Der Stürmer hatte in den vergangen beiden Jahren mit Knieproblemen zu kämpfen. Die Vorbereitung auf die Eishockey-Saison 2024/25 will er nutzen, um wieder völlig fit zu werden und mit dem ganzen Team anzugreifen.

Zur Saison 2019/20 wechselte Pfeil nach Fürstenfeldbruck, wo er seither mit einem starken Punkteschnitt überzeugt.