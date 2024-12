Pfaffenhofen feiert AuswÃ¤rtssieg in Dingolfing

Pfaffenhofen (oex) Der EC Pfaffenhofen sorgt im letzten Auswärtsspiel des Jahres für eine positive Überraschung.

Am Freitag feierte das Team von Stefan Teufel einen 6:5 (2:1; 2:2; 2:2) Erfolg beim EV Dingolfing, entführte damit drei Punkte von der Isar an die Ilm und konnte vor dem schweren Heimspiel gegen den amtierenden Meister Königsbrunn zudem auch noch etwas Selbstvertrauen tanken.

Im Hinspiel konnte man die Isar Rats in der Verlängerung bezwingen, aber da waren mit Jakub Vrana und Alex Eckl auch zwei Leistungsträger mit dabei, die dieses Mal fehlten. Angesichts dieser Tatsache wäre man im Lager des ECP mit einem Punktgewinn beim Tabellenachten wohl zufrieden gewesen. Dass es am Ende sogar drei wurden, war nicht unbedingt zu erwarten. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft. Das war die richtige Antwort auf das Spiel in Grafing,“ freute sich dann auch der Trainer über den Erfolg seiner Mannschaft. Die erwischte im Gegensatz zu vielen Partien in jüngerer Vergangenheit, als man meist früh in Rückstand geriet, dieses Mal den besseren Start. Ganze 46 Sekunden waren gespielt, als Christoph Eckl von der blauen Linie abzog und der Puck im Tordreieck einschlug. Die Führung hatte allerding nicht einmal zwei Minuten Bestand. Die erste Strafzeit gegen die Gäste nutzte Bayernliga-Toptorjäger Anthony Gagnon mit einer Direktabnahme zum Ausgleich. Im weiteren Verlauf der Begegnung sollte sich herausstellen, dass das Powerplay der Gastgeber, und hier vor allem in Person von Gagnon, an diesem Abend ihre stärkste Waffe werden sollte. Bei Gleichstand auf dem Eis ließen die Pfaffenhofener meist nichts anbrennen und hatten mit Jonathan Kornreder auch einen sicheren Rückhalt zwischen den Pfosten.

Dazu zeigten sie sich auch effektiv im Ausnutzen von Torchancen wie Leonard Mößinger in der 10. Minute bewies. Der traf aus spitzem Winkel genau ins obere kurze Eck. Oder gleich nach der ersten Pause, als David Felsöci Dingolfings Torhüter Dennis Jedrus düpierte (23.). Dann erwischte es Oliver Eckl nach einem Beinstellen mit einer Fünf-Minuten-Strafe, doch dieses Mal konnten die Hausherren aus diesem Vorteil kein Kapital schlagen. Ganz im Gegenteil: Ein schwerer Fehler in der EVD-Defensive brachte Christoph Eckl in Scheibenbesitz, der zum 1:4 traf und auch Jedrus dabei nicht gut aussehen ließ (30.). Der verließ daraufhin das Eis und wurde durch Routinier Christoph Schedlbauer ersetzt. In der 36. Minute wanderten gleich zwei ECP-Spieler innerhalb von nur 18 Sekunden in die Kühlbox und diese Möglichkeiten ließ sich Gagnon nun nicht mehr entgehen. Fast mit einer Kopie des 1:1 erzielte er bei doppelter Überzahl erst den Anschluss und nur 34 Sekunden später immer noch mit einem Mann mehr das 3:4 (36.). Bei beiden Treffern hatte Kornreder keine Abwehrchance Und als dann Daniel Schander gleich nach der zweiten Pause – wiederum saß ein ECP-Spieler draußen – gar ausgleichen konnte (42.), machte sich bei den gut 700 Zuschauern die Hoffnung auf einen Heimsieg breit. Die erhielt jedoch nur eine gute Minute später durch Oliver Eckl einen herben Dämpfer, der im Nachschuss die erneute Führung besorgte. Endgültig auf die Siegerstraße brachte Kapitän Robert Neubauer seine Mannschaft in der 55. Minute mit dem 4:6, zumal sie die letzten beiden Minuten in Überzahl bestreiten konnte. Doch mit Glück kamen die Gastgeber nochmals heran. Bei einem Schussversuch an der blauen Linie brach Liam Hätinen der Schläger, was Gagnon einen Break ermöglichte. Kornreder konnte seinen Versuch zwar noch parieren, doch der mitgelaufene Marco Sedlar bugsierte den Puck über die Linie. Den knappen Vorsprung hielten die Pfaffenhofener aber dann bis zur Schlusssirene und konnten sich am Ende über einen nicht unverdienten Auswärtssieg freuen.

EC Pfaffenhofen: Kornreder, Usselmann, Baumgardt, Eckl C., Hätinen L., Münzhuber, Wolf, Leonhardt, Neubauer, Gebhardt, Eckl O., Hätinen K., Tlacil, Mößinger, Fichtenau, Felsöci, Weber, Heinrich

Tore: 0:1 (1.) Eckl C. (Münzhuber, Neubauer); 1:1 (3.) Gagnon (Janzen, Theberge 5:4); 1:2 (10.) Mößinger (Eckl O., Tlacil); 1:3 (23.) Felsöci (Eckl C.); 1:4 (30.) Eckl C. (4:5); 2:4 (36.) Gagnon (Theberge, Janzen 5:3); 3:4 (36.) Gagnon (Theberge, Janzen 5:4); 4:4 (42.) Schander (Theberge, Gagnon 5:4); 4:5 (43.) Eckl O. (Mößinger, Tlacil); 4:6 (55.) Neubauer (Münzhuber, Hätinen K.); 5:6 (59.) Sedlar (Gagnon, Janzen 4:5)

Strafen: EVD 8 ECP 21

Zuschauer: 717

