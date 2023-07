Petr Gulda nÃ¤chster Neuzugang der Ice Dragons

Herford. (PM HEV) Familienzusammenführung – der Herforder Eishockey Verein präsentiert mit Petr Gulda seinen sechsten Neuzugang für die kommende Oberligasaison. Erstmals seit der Spielzeit...

Herford. (PM HEV) Familienzusammenführung – der Herforder Eishockey Verein präsentiert mit Petr Gulda seinen sechsten Neuzugang für die kommende Oberligasaison.

Erstmals seit der Spielzeit 2016/2017 werden dabei die Brüder Dennis (gekommen von den Saale Bulls Halle) und Petr wieder gemeinsam in einem Team stehen. Damals spielten beide kurze Zeit zusammen für den EHV Schönheide in der Oberliga Süd, bevor sich ihre Wege auf dem Eis in unterschiedliche Himmelsrichtungen trennten.

Petr Gulda, der die vergangenen vier Jahre bei den Black Dragons Erfurt spielte, bringt eine Menge Erfahrung mit. Der 33jährige Verteidiger hat neben 23 Spielen in der DEL2 (Lausitzer Füchse) inzwischen zehn Spielzeiten in der Oberliga absolviert, in denen er auf insgesamt 381 Einsätze kam, 66 Tore erzielte und weitere 167 Torvorlagen gab. In der vergangenen Saison traf er in 46 Spielen selbst ein Mal und legte zudem für 23 weitere Treffer auf. Der Herforder Neuzugang war in Erfurt einer der Garanten dafür, dass man drei Spielzeiten hintereinander die PrePlayOffs erreichte und in der Saison 21/22 in die PlayOffs vordrang.

Chefcoach Milan Vanek sieht in der Verpflichtung von Petr Gulda einen wesentlichen Baustein in der Kaderplanung der Ice Dragons: „Es ist ein Toptransfer für Herford und wir gewinnen mit Petr einen anerkannten und erfahrenen Topverteidiger der Oberliga. Er ist läuferisch einfach sehr gut ausgebildet und hat zudem filigrane Fähigkeiten, die für unser Aufbauspiel enorm wichtig sein werden. Ich bin froh, dass wir in der im positiven Sinne verrückten Familie Gulda nun gleich doppelt fündig geworden sind und dass Dennis und Petr nächste Saison gemeinsam für uns spielen werden.“

„In den vergangenen Jahren habe ich den Standort Herford sehr positiv wahrgenommen. Ich bin immer gerne zu den Ice Dragons gefahren, allerdings lieber an Sonntagen als am späten Freitag. An die etwas spezielle Anbullyzeit 20.30 Uhr werde ich mich aber schnell gewöhnen. Die Eishalle hat ähnliche Ausmaße wie in Erfurt und die Fans sind nah am Eis, was immer eine besondere Atmosphäre ausmacht. Es ist auch bekannt, dass sehr viel im Hallenbereich geschehen ist und ich bin schon sehr gespannt auf die Kabine, die ich von innen bislang noch nicht gesehen habe. Selbstverständlich freue ich mich auch, nach vielen Jahren wieder mit meinem Bruder gemeinsam in einer Mannschaft zu spielen, wofür ich den Verantwortlichen der Ice Dragons sehr dankbar bin. Unser Ziel sind mindestens die PrePlayOffs“, so der HEV-Neuzugang in einem ersten Statement.

