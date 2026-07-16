Petr Čajka verlängert vorzeitig bis 2028

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich bekannt zu geben, dass Petr Čajka seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert hat.

Der 25-jährige Stürmer steht somit neu bis Ende April 2028 beim EHC Biel unter Vertrag.

Mit seiner technischen Raffinesse, seinem ausgezeichneten Spielverständnis und seiner Dynamik auf dem Eis hat sich Čajka zu einem wichtigen Bestandteil des Teams entwickelt. Der EHC Biel freut sich, den gemeinsamen Weg fortzusetzen, und wünscht Petr Čajka weiterhin viel Erfolg und eine erfolgreiche Zukunft im Seeland.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Petr Cajka @ Elite Prospects

2 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht