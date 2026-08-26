Petr Bares komplettiert Leipziger Trainerteam

Leipzig. (PM IceFighters) Die KSW IceFighters Leipzig haben Petr Bares als Assistant Coach verpflichtet.

Der 56-jährige ist ein profunder Kenner des deutschen Eishockeys. Als Headcoach hat der Deutsch-Tscheche zuletzt beim Süd-Oberligisten Passau Black Hawks gewirkt. Zuvor war er unter anderem Assistant Coach in der DEL (Ingolstadt) und der DEL2 (Freiburg) sowie Headcoach in der DNL (Ingolstadt).

Petr Bares blickt zudem auf eine lange und erfolgreiche Spielerkarriere in Deutschland zurück – 2002 gelang ihm mit dem ERC Ingolstadt der Aufstieg in die DEL. Im deutschen Oberhaus absolvierte der Verteidiger 40 Spiele. Hinzu kamen weit über 600 Spiele in der DEL2 sowie knapp 200 Einsätze in der dritthöchsten deutschen Liga.

„Mit der Verpflichtung von Petr ist unser Trainerteam nun komplett. Er bringt jede Menge Expertise, Erfahrung und Energie mit. Petr kennt zudem die Oberliga sehr gut und ist damit die optimale Ergänzung für unseren Headcoach Håkan Åhlund und unseren Goalie Coach Áron Kecskeméti. Alles in allem haben wir ein Trainerteam mit enormer Kompetenz zusammengestellt, das auch menschlich gut zusammenpasst“, so IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach.

443 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht