Peter Spornberger wird ein Rooster

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Spielzeit den italienischen Nationalverteidiger Peter Spornberger vom Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt.

Der 27-Jährige wechselt an den Seilersee und wird die Defensive der Sauerländer verstärken.

Spornberger verfügt über internationale Erfahrung: Neben seinen Einsätzen in der PENNY DEL stand der Verteidiger auch regelmäßig für die italienische Nationalmannschaft auf dem Eis und spielte zudem in der ICEHL. Der Linksschütze besitzt einen deutschen Pass und wird somit keine Import-Lizenz in Anspruch nehmen.

„Peter ist sehr motiviert, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Er ist ein absoluter Teamplayer, der hart arbeitet und hungrig ist, mit diesem Team voranzukommen“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Auch Spornberger blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Atmosphäre in Iserlohn hat Auswärtsspiele hier immer besonders herausfordernd gemacht. Die Fans nun im Rücken zu haben, wird eine neue Erfahrung sein“, sagt der Verteidiger. Mit Blick auf die Saison 2023/24 ergänzt er: „Ich erinnere mich gut an das „Wunder vom Seilersee“. Iserlohn hat trotz schwieriger Ausgangslage die Klasse gehalten – die Unterstützung der Fans war dabei ein entscheidender Faktor.“

Am Seilersee wird Spornberger künftig mit der Rückennummer 50 auflaufen.