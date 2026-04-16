Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL Iserlohn Roosters Peter Spornberger wird ein Rooster
Iserlohn RoostersTransfer-News

Peter Spornberger wird ein Rooster

16. April 20261 Mins read124
Share
Peter Spornberger vom ERC Ingolstadt - © Bruno Dietrich / City-Press
Share

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters verpflichten zur kommenden Spielzeit den italienischen Nationalverteidiger Peter Spornberger vom Ligakonkurrenten ERC Ingolstadt.

Der 27-Jährige wechselt an den Seilersee und wird die Defensive der Sauerländer verstärken.

Spornberger verfügt über internationale Erfahrung: Neben seinen Einsätzen in der PENNY DEL stand der Verteidiger auch regelmäßig für die italienische Nationalmannschaft auf dem Eis und spielte zudem in der ICEHL. Der Linksschütze besitzt einen deutschen Pass und wird somit keine Import-Lizenz in Anspruch nehmen.

„Peter ist sehr motiviert, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen. Er ist ein absoluter Teamplayer, der hart arbeitet und hungrig ist, mit diesem Team voranzukommen“, betont Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

Auch Spornberger blickt mit Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Atmosphäre in Iserlohn hat Auswärtsspiele hier immer besonders herausfordernd gemacht. Die Fans nun im Rücken zu haben, wird eine neue Erfahrung sein“, sagt der Verteidiger. Mit Blick auf die Saison 2023/24 ergänzt er: „Ich erinnere mich gut an das „Wunder vom Seilersee“. Iserlohn hat trotz schwieriger Ausgangslage die Klasse gehalten – die Unterstützung der Fans war dabei ein entscheidender Faktor.“

Am Seilersee wird Spornberger künftig mit der Rückennummer 50 auflaufen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
674
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Frauen-Bundestrainer Jeff MacLeod gibt Aufgebot für Länderspiele gegen die Schweiz bekannt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Saale Bulls HalleTransfer-News

Zwei weitere Abgänge bei den Saale Bulls Halle

Halle. (PM Saale Bulls) Mit Nicolas Cornett und Erik Gollenbeck verabschieden die...

By16. April 2026
ESV KaufbeurenTransfer-News

Vier Spieler verlassen den ESV Kaufbeuren auf eigenen Wunsch

Kaufbeuren. (PM ESVK) Die Planungen des Mannschaftskaders für die kommende Spielzeit 2026/2027...

By16. April 2026
Tölzer LöwenTransfer-News

Tölzer Löwen verzeichnen weiteren Abgang

Bad Tölz. (PM Löwen / PS) Ludwig Nirschl wird in der kommenden...

By16. April 2026
EHC BielTransfer-News

Rückkehr nach Biel: Dario Trutmann unterschreibt bis 2028

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel freut sich, die Rückkehr von Dario...

By16. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten