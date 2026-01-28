Peter Russell ist nicht mehr Headcoach der Roten Teufel

Bad Nauheim. (EM) NÃ¤chster Trainerwechsel in der DEL2.

Der EC Bad Nauheim hat die einvernehmliche Trennung von Chefcoach Peter Russell bekannt gemacht.

Im vergangenen Sommer wurde der ehemalige Trainer der Ravensburg Towerstars mit groÃŸen Hoffnungen verpflichtet. Momentan rangieren die Roten Teufel auf dem zwÃ¶lften Tabellenplatz mit neun Punkten RÃ¼ckstand auf Playoff-Platz zehn. Zu wenig fÃ¼r die AnsprÃ¼che in der Wetterau. Es fehlt die Ãœberzeugung in der aktuellen Konstellation zu schaffen. Ein neuer Impuls soll der Mannschaft mit diesem Schritt gegeben werden.

â€žWir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft in den kommenden Wochen einen neuen Anreiz braucht, um die Trendwende herbeizufÃ¼hren. Es geht dabei um den Club und nicht um eine Einzelperson. FÃ¼r das Team gilt es jetzt, die KrÃ¤fte zu bÃ¼ndeln, um die sportlichen Herausforderungen der kommenden Wochen zu meisternâ€œ, begrÃ¼nden Andreas Ortwein und Christopher Fiori die Entscheidung auf der Klub-Homepage.

Die GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer hatten die Mannschaft gemeinsam mit Peter Russell noch vor dem Training Ã¼ber die Trennung informiert.

â€žIch hoffe, dass der Wechsel die nÃ¶tigen Energien im Team freisetzt, um in der entscheidenden Saisonphase wieder erfolgreich zu sein,â€œ gab Peter Russell der Mannschaft mit auf den Weg.

Die Suche nach einem Nachfolger ist bereits angelaufen. Bis zur offiziellen Neuvorstellung werden Co-Trainer Mate Arany und Videocoach Henry Wellhausen die Verantwortung fÃ¼r die Mannschaft interimsweise Ã¼bernehmen.

